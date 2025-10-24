In de eerste klimaatgerelateerde zaak van deze omvang tegen een olie- en gasbedrijf wegens persoonlijk letsel en materiële schade, kondigden Filipijnse overlevenden van supertyfoon Odette (Rai) tijdens een persconferentie in Quezon City aan dat ze in het Verenigd Koninkrijk een rechtszaak zullen aanspannen tegen de Britse oliegigant Shell vanwege de rol die Shell heeft gespeeld in het aanwakkeren van de klimaatcrisis. De persconferentie werd georganiseerd door Greenpeace Philippines en het Legal Rights and Natural Resources Center, die deelnemen aan een campagne om steun te mobiliseren voor Filipijnse gemeenschappen die pleiten voor klimaatverantwoordelijkheid.1

De eisers zullen het Filipijnse recht gebruiken in hun rechtszaak voor Britse rechtbanken.2 De rechtszaak wordt aangespannen namens 67 Filipino’s die familieleden hebben verloren, ernstig gewond zijn geraakt of hun huis hebben verloren door de verwoestende storm die de Filipijnen op 16 december 2021 trof.

De eisers, inwoners van Visayas, houden het bedrijf verantwoordelijk voor de historische CO2-uitstoot, die extreme weersomstandigheden zoals Odette heeft verergerd en het lijden van de Filipijnse gemeenschappen heeft verergerd. In lijn met het principe “de vervuiler betaalt” eisen ze financiële compensatie voor de geleden schade, evenals een verbod op toekomstige acties van Shell. Dit is de eerste civiele claim die de handelingen van olie- en gasbedrijven rechtstreeks in verband brengt met overlijden en persoonlijk letsel als gevolg van klimaateffecten in het Zuiden.

De zaak is gebaseerd op nieuw onderzoek naar klimaatattributie3, waaruit bleek dat door de mens veroorzaakte klimaatverandering de kans op extreme weersomstandigheden zoals tyfoon Odette meer dan verdubbelde. Odette doodde 405 mensen, verwondde meer dan 1400 mensen en kostte de Filipijnen minstens 47,8 miljard PHP aan schade.4

Shell, dat historisch verantwoordelijk is voor 41 miljard ton CO2e, oftewel meer dan 2% van de wereldwijde uitstoot van fossiele brandstoffen, wist al decennialang dat haar activiteiten extreme weersomstandigheden zoals Odette zouden veroorzaken, maar verkoos toch winst boven mensen. Shell behaalde een recordwinst van 40 miljard dollar in het jaar na Odette, en de laatste winst van het bedrijf over het hele jaar 2024 bedroeg 16,5 miljard dollar.

Deze rechtszaak volgt op het advies van het Internationaal Gerechtshof over klimaatverandering (ICJAO),6 waarin wordt bevestigd dat staten verplicht zijn om bedrijven te reguleren voor klimaatschade veroorzaakt door hun emissies, ongeacht waar de schade plaatsvindt. Het komt ook te midden van onthullingen over wijdverbreide corruptie bij projecten voor overstromingsbeheersing en klimaatadaptatie in de Filipijnen – fondsen die bedoeld waren om gemeenschappen te beschermen, maar in plaats daarvan verloren gaan door wanbeheer en hebzucht. De zaak van de overlevenden van Odette is zowel een oproep tot klimaatrechtvaardigheid als systematische verantwoordingsplicht: vervuilers laten betalen, een einde maken aan corruptie die gemeenschappen weerloos maakt, en het recht van de Filipijnse bevolking op een veilige en leefbare toekomst terugwinnen.

Greenpeace Filipijnen roept president Ferdinand Marcos Jr. op om de Filipijnse gemeenschappen te steunen in deze rechtszaak en klimaatvervuilers te laten betalen voor de verliezen en schade als gevolg van klimaatimpact.

“Napakalaking kumpanya ng Shell para banggain dahil met de pagpapatindi nila sa Super Typhoon Odette. Pero iniisip ko ‘yung kinabukasan ng magiging anak ko. Doon po ako humuhugot ng tapang. Napaka-unfair na kami ang dumaranas ng epekto ng klimaatverandering kan de ang liit ng pollusyon na naico-contribute namin sa mondiale schaal. — Trixy Elle, eiseres

“Makatutulong po ito nang husto kasi kapag manalo kami sa kaso, magbabayad po ang Shell ng danyos perwisyo sa amin. Tenminste ‘yung mga ari-ariang ilang taon naming pinag-ipunan, mabawi nam nang meron kaming maiiwan sa aming mga apo. Hindi zegang ‘yung ipinaglabang kaso ng komunidad namin laban sa malking kumpanya gaya ng Shell. — Annie Casquejo, eiser

“De zaak is erop gericht Shell verantwoordelijk te houden tegenover onze Filipijnse cliënten. Door in de rechtbank te bewijzen dat Shell schuldig was aan deze door klimaatverandering veroorzaakte extreme weersomstandigheden en het leed dat deze veroorzaakte, benadrukt de zaak de verreikende en directe gevolgen van de activiteiten van olie- en gasbedrijven voor kwetsbare gemeenschappen wereldwijd.” — Greg Lascelles, partner bij Hausfeld, leider van het juridische team

“Landen die het minst bijdragen aan klimaatverandering lijden het meest; de gevolgen worden nog versterkt voor de meest kwetsbare gemeenschappen. Terwijl wereldleiders in hun prestigieuze kantoren treuzelen met een rechtvaardige transitie, zijn het de vissers, de inheemse culturele gemeenschappen, de boeren, vrouwen en kinderen, en de arme en kwetsbare gemeenschappen die met de verwoestende gevolgen worstelen. De schuld van degenen die hebben bijgedragen aan en het meest hebben verdiend aan deze planetaire catastrofe, is allang geleden.” — Advocaat Ryan Roset, Senior Legal Fellow bij het Legal Rights and Natural Resources Center (LRC)

“Er is een toenemende golf van klimaatrechtszaken vanuit het Zuiden, wat erop wijst dat gemeenschappen olie- en gasgiganten zoals Shell waarschuwen voor hun voortdurende winstbejag, terwijl degenen die het minst verantwoordelijk zijn voor de klimaatcrisis het meest lijden. De Filipijnse overlevenden van Odette nemen het voortouw in deze strijd voor rechtvaardigheid door een van de grootste klimaatvervuilers ter wereld aan te pakken voor de schade die zij door Odette hebben geleden. Dit is een strijd voor hun toekomst. Shell moet betalen en ter verantwoording worden geroepen voor hun rol in het aanwakkeren van stormen zoals Odette,” — Jefferson Chua, klimaatactivist van Greenpeace Filipijnen.

“Onze eis tot herstelbetalingen van rijke, vervuilende landen en bedrijven zoals Shell is slechts een fractie van wat zij verschuldigd zijn voor hun klimaatwreedheden. Hun hebzucht heeft de klimaatcrisis verergerd en levens, bestaansmiddelen en toekomsten verwoest. Gemeenschappen in Cebu en Bohol lijden nog steeds onder milieuverwoestende projecten die door deze smerige bedrijven worden aangejaagd. Dit verrotte systeem verspreidt onrecht en milieuschade. Wij houden hen ter verantwoording en laten hen boeten voor hun zonden tegen de mensen.” en planeet. We scheppen een duidelijk precedent: onderdrukte gemeenschappen kunnen de machthebbers omverwerpen die ons volk blijven schaden en vernietigen. Wij pakken onze macht terug.” – Estela Vasquez, Visayas-coördinator van de Filipijnse Beweging voor Klimaatrechtvaardigheid

“Toen de tyfoon kwam, stortte een muur van een gebouw in en begroef mijn zus levend. Ze zeiden dat niemand verantwoordelijk was, omdat het maar een tyfoon was. Maar wie heeft de stormen zo sterk gemaakt? We kregen geen hulp, geen gerechtigheid. Wij verdienen verantwoordelijkheid voor wat ons is ontnomen.”— “Betty”, eiseres

“Als Shell ons zou vragen waarom we hen de schuld geven, zal ik ze vertellen dat zij de oorzaak zijn van de tragedie die de Filippijnen heeft getroffen, zoals tyfoons en overstromingen, en dat hebben ze ook gedaan met het milieu. Als ze het mij zouden vragen, zou ik zeggen: “Jullie zijn de schuldigen van deze ramp, tyfoon, overstroming, dit komt door jullie vervuiling.”— “Mon”, eiser

Foto: © Ivan Joeseff Guiwanon / Greenpeace