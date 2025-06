Drankenkartons krijgen voortaan een tweede leven in de nieuwste Fiat Grande Panda. Met dit model schrijft Fiat geschiedenis als eerste autoproducent die gerecycleerd materiaal uit gebruikte drankenkartons verwerkt in een voertuig. Fiat gebruikt het materiaal in het kunststof van het interieur, zoals de middenconsole, het dashboard en de binnenpanelen van de voor- en achterdeuren.

In elke Fiat Grande Panda zit vanaf nu gerecycleerd materiaal uit de dunne lagen polyethyleen en aluminium van gemiddeld 140 drankenkartons. PolyAl is een combinatie van polymeren en aluminium die vrijkomt bij het recyclen van drankenkartons. Een drankenkarton bestaat gemiddeld uit 70% karton, 25% polymeren en 5% aluminium. Dankzij deze combinatie blijft de inhoud van aseptische verpakkingen langer vers. De ultradunne lagen aluminium en polymeren beschermen het product, zodat het zonder conserveermiddelen of koeling lang houdbaar blijft.

Zichtbaar verwerken

Het karton uit drankverpakkingen krijgt al langer een tweede leven in producten zoals servetten, tafellakens en toiletpapier. Voor het resterende polyAl zoekt Tetra Pak al jaren samen met recyclagebedrijven en kunststofproducenten naar slimme toepassingen. De onderdelen van de Fiat Grande Panda zijn gemaakt van Lapolen Ecotek, een polyAl-compound van Lapo Compound. Samen met Fiat ontwikkelde Lapo Compound een materiaal dat niet alleen betaalbaar is, maar ook voldoet aan de hoge kwaliteitseisen. Fiat koos ervoor om het gerecyclede materiaal juist zichtbaar te verwerken in het interieur, vanwege het glanzende effect van het aluminium en de mogelijkheid om exact de gewenste kleur blauw te leveren.

Deze stap past perfect binnen Fiat’s duurzame “less is more”-filosofie: overbodige onderdelen schrappen en vervuilende materialen, zoals chroom en leder, vervangen door milieuvriendelijke alternatieven. Met de Grande Panda toont Fiat dat gerecycled polyAl op grote schaal inzetbaar is in de auto-industrie. De auto is inmiddels verkrijgbaar in de meeste Europese landen en komt later dit jaar ook buiten Europa op de markt.

Vooruitlopen

Dankzij de samenwerking met Lapo Compound loopt Fiat ook vooruit op de EU-richtlijn rond end-of-life voertuigen. Volgens die richtlijn moet vanaf 2030 minstens 25% van het plastic in auto’s uit gerecycleerd materiaal bestaan. Het bedrijf helpt de sector dit doel te bereiken met duurzame oplossingen die voldoen aan de strenge kwaliteitsnormen van de industrie. Ze onderzoeken bovendien andere toepassingen voor Lapolen Ecotek, zoals tuinmeubelen en fabrieksvloeren.

Giuseppe Crisci, General Manager van Lapo Compound, zegt: “Wij geloven in producten die niet alleen aan hoge kwaliteitseisen voldoen, maar ook bijdragen aan een circulaire economie. Onze innovatie voor Fiat bewijst dat duurzame oplossingen echt mogelijk zijn en dat we samen bouwen aan een verantwoorde toekomst.”

Mijlpaal

Lars Holmquist, Executive Vice President bij Tetra Pak, voegt daaraan toe: “Dat de Fiat Grande Panda gerecycled materiaal uit drankenkartons gebruikt, is een belangrijke mijlpaal. Het toont aan hoeveel potentieel deze materialen hebben, ook buiten de verpakkingssector. Een mooi voorbeeld van hoe duurzaamheid innovatie aanjaagt en klassieke productieprocessen vernieuwt. Zo’n succes bereik je alleen door samenwerking. Door de krachten te bundelen met bedrijven als Fiat en Lapo Compound, en door overheden en consumenten te betrekken, kunnen we de markt voor gerecyclede materialen echt laten groeien. Alleen zo bouwen we aan een circulaire economie en een duurzame toekomst voor onze planeet.”