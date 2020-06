Festicoolr: 3D-geprinte designkoeler gemaakt van gebruikte festivalmunten

Toch nog festivalmunten aanschaffen dit jaar, maar dan in de vorm van een 3D-geprinte designkoeler. Dat kan als het aan ondernemers Charlotte Landman en Lisanne Besselink ligt. Zij lanceren binnenkort Festicoolr als Kickstarterproject. Ze kwamen op het idee omdat er dit jaar geen festivals zijn vanwege het coronavirus en dat betekent dat het bedrijf Dutchband, de grootste leverancier van festivalmunten in Nederland, dit jaar geen consumptiemunten levert aan klanten als Lowlands, Pinkpop en Zwarte Cross. Wel heeft de organisatie nog duizenden kilo’s gebruikte festivalmunten liggen. Het 3D-printbedrijf ShapeService kan van gerecyclede grondstoffen en bioplastics direct iets nieuws printen. De krachten werden gebundeld en Festicoolr zag het levenslicht.

Welk bruikbaar product kun je maken van gebruikte festivalmunten waar mensen thuis iets aan hebben en dat eventueel ook te gebruiken is op evenementen? Een wijnkoeler! De Franse designer Adrian Blanc werd benaderd voor het ontwerp van de Festicoolr en de eerste prototypes zijn inmiddels geprint. Vanaf volgende week is het project te ondersteunen via Kickstarter. Enthousiastelingen die zeker een gerecyclede designkoeler willen bemachtigen kunnen zich inschrijven via de website van Festicoolr. De Festicoolr wordt beschikbaar in de kleuren beige, mintgroen, burgundy en zwart. Festicoolr verschijnt in een oplage van maximaal 500 stuks.

Een tweede leven en zero waste

Bij aanschaf van een Festicoolr krijgen gebruikte festivalmunten een tweede leven.Vanwege het zero-waste-beleid start de productie pas wanneer de Festicoolrs zijn verkocht. Zodoende krijgt het festivalafval van Dutchband daadwerkelijk een tweede leven bij een festivalliefhebber thuis en ontstaat er geen overproductie. Het ontstaan van de Festicoolr is een mooi voorbeeld van een samenwerking tussen verschillende ondernemers en bedrijven die de krachten bundelen door het coronavirus.

Over Festicoolr



Festicoolr is een wijnkoeler gemaakt van gebruikte festivalmuntjes. Initiatiefnemers om dit gerecyclede product beschikbaar te maken voor consumenten zijn Lot of Brands’ Charlotte Landman en Lisanne Besselink. Beide dames zijn werkzaam in de marketing- en communicatiebranche. En allebei zijn ze dol op festivals – én wijn. Het ontwerp van de Festicoolr komt van de Franse designer Adrian Blanc, Pondy Studio.

Over ShapeService



ShapeService laat zich het best omschrijven als ‘duurzame, groot formaat 3D-printservice’.

Ze produceren, middels een zelfontwikkelde groot formaat 3D-print-robot, producten en half-fabrikaten van bio-based en/of gerecyclede kunststoffen. Dit doen ze voor diverse branches waaronder (interieur)bouw, scheepsbouw, off-shore, infra-bouw, maar ook voor bijvoorbeeld design-, en meubelproductie.

“De Festicoolr is voor ShapeService een vrij klein product en daarmee een buitenbeentje in ons portfolio, maar een enorm leuk project om aan mee te werken!”

Over Dutchband



Dutchband is de grootste leverancier van identificatiepolsbandjes en consumptiemunten in Nederland en is dé specialist in Europa als het gaat om het bedrukken van munten en het opzetten van betaalinfrastructuren op evenementen. Onlangs lanceerde Dutchband de WAT-pod: een nieuw apparaat dat het samenwerken op 1,5 meter afstand mogelijk maakt.