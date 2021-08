Fenna & Florien introduceren duurzame kindermeubels van Nederlandse makelij

Fenna & Florien richt zich op de markt van kindermeubelen, gemaakt van ‘gezonde’ en recyclebare materialen en duurzaam hout van hoge kwaliteit. Door meubels te ontwerpen die met de kinderen meegroeien, wordt er gedacht aan de toekomst van kinderen én aan de kinderen van onze kinderen.

De commodes zijn zo ontworpen dat ze met een opbouwkast kunnen doorgroeien naar een kledingkast. De multifunctionele speelgoedbakken veranderen met het opgroeien van je kinderen in een lectuurbak of een praktische opbergbak voor sportkleding. Zo zorgen we dat de kindermeubels van Fenna & Florien een leven lang meegaan.

Het verhaal van vader en oprichter Ton: “Als vader van twee jonge dochters merkte ik hoe lastig het is om leuke en functionele kindermeubels te vinden. Mensen in mijn omgeving bleken dezelfde ervaring te hebben. Zo had mijn ‘lange’ collega Chris van de meubelfabriek moeite met het vinden van een wat hogere commode. Hoe logisch is het dan om als mede-eigenaar van een meubelmakerij zelf kindermeubels te gaan maken?

Met het eigen enthousiaste team van ontwerpers, productie en e-commerce, onder wie veel jonge ouders, staken we de koppen bij elkaar en creëerden we vervolgens een complete kindermeubellijn.”

Alle meubels van Fenna & Florien worden vervaardigd in de eigen, moderne meubelfabriek in het Zuid-Hollandse Den Hoorn. De ontwerpers en meubelmakers garanderen originaliteit en kwaliteit. Een computergestuurde CNC-machine zaagt al het hout razendsnel op de gewenste maat, voorraad houden is daarom niet nodig. Ook is het leveren van maatwerk geen probleem: een paar centimeter hoger of breder is gemakkelijk te realiseren.

De meubels zijn online te verkrijgen op fenna-florien.nl en worden thuis afgeleverd en gemonteerd.