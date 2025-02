Een feestelijke proeverij en een rondleiding voor lokale schoolkinderen markeerden de officiële opening van Chalé Spirulina, een spirulina-kwekerij in Ghana. De Nederlandse ondernemers Floris (26) en Ruben (26) sloegen de handen ineen om hoogwaardige, eiwitrijke algen te kweken. Hun missie? Ondervoeding bestrijden, lokale banen creëren en bijdragen aan de eiwittransitie.

Van idee naar werkelijkheid

Een jaar geleden besloot Floris zijn spullen te pakken en naar Ghana te verhuizen. Gedreven door zijn passie voor ondernemen en duurzaamheid zag hij de potentie van spirulina als voedingsbron. Via een gedeelde visie op impact en innovatie ontmoette hij Ruben, die al eerder in Ghana gewoond had en meteen enthousiast was. Acht maanden na de eerste financieringsronde is de kwekerij klaar om de Europese markt te betreden.

Waarom spirulina en waarom Ghana?

Chalé Spirulina werd in 2024 opgericht met een duidelijk doel: spirulina kweken in Ghana, een van de meest voedzame en duurzame voedingsbronnen op aarde. Het tropische klimaat is perfect voor de teelt en tegelijkertijd biedt de kwekerij werkgelegenheid aan lokale jongeren. Jeugdwerkloosheid is een groot probleem in Ghana en door banen te creëren in de duurzame voedselproductie hopen Floris en Ruben jonge Ghanezen perspectief te bieden. Naast werkgelegenheid speelt Chalé Spirulina ook een rol in de strijd tegen ondervoeding. “Voor iedere verkochte kilogram verrijken wij 20 lokale schoolmaaltijden met onze spirulina.” Vertelt Floris trots.

Slimme technologie voor een puur product

Wat Chalé Spirulina bijzonder maakt, is de innovatieve kweekmethode. In samenwerking met Alga.farm, een Nederlandse specialist met ruim tien jaar ervaring in algenproductie, ontwikkelden Floris en Ruben een geavanceerde bioreactor. “In tegenstelling tot traditionele open waterbassins, waar vervuiling een risico is, kunnen wij in een gesloten systeem de beste kwaliteit garanderen,” legt Ruben uit.

Na de oogst wordt de spirulina in een steriele verwerkingsfaciliteit gedroogd en verpakt voor export. Omdat het hele productieproces in eigen beheer is, kunnen de ondernemers volledige transparantie en topkwaliteit bieden.

Een feestelijke start

Tijdens de opening kregen lokale schoolkinderen een kijkje achter de schermen en mochten ze spirulina proeven. Op het menu: yoghurt met mango, chocolade en een vleugje spirulina. “Ze waren razend enthousiast en bleven maar terugkomen voor meer,” lacht Ruben. Ook in de schoolmaaltijden blijkt spirulina een succes: een kleine toegevoegde hoeveelheid maakt een groot verschil in voedingswaarde zonder de smaak te overheersen.

Op naar de Europese markt

Chalé Spirulina richt zich op export naar voedingsbedrijven en -verwerkers in Nederland en de rest van Europa. “De eerste maanden is een groot deel van onze productie al gereserveerd,” vertelt Floris. “We zijn in gesprek met verschillende afnemers en willen de komende twee jaar flink opschalen.” Wat hun product uniek maakt? “Onze spirulina is super zuiver, de productie is volledig transparant en klanten dragen direct bij aan onze impact hier in Ghana.”

Met de opening van de kwekerij zetten Floris en Ruben een grote stap richting een duurzamere en eerlijkere voedselketen. “We zijn nog maar net begonnen, maar de toekomst ziet er veelbelovend uit,” besluit Floris met een glimlach.