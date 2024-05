FedEx Express gaat de komende twee weken de eActros 300 truck testen, een volledig elektrisch voertuig van Mercedes-Benz Trucks. Deze truck vervangt een vrachtwagen met verbrandingsmotor en oplegger om binnenlandse lijndienstoperaties uit te voeren vanaf het FedEx station Eindhoven.

Tijdens de pilotfase wordt de truck gekoppeld aan een bestaande FedEx-trailer, waarmee zendingen van grotere klanten naar verschillende Nederlandse FedEx-hubs worden vervoerd. Met behulp van een tijdelijke 40kW-laadoplossing wordt de truck op station Eindhoven tijdens stilstand opgeladen.

“Het testen van verschillende oplossingen in diverse geografische en operationele omstandigheden is essentieel binnen ons evaluatieproces. Dankzij deze twee weken doen we welkome praktijkervaring op met het gebruik van nieuwe technologieën in zwaardere voertuigtypes. Zo krijgen we een beter beeld van hoe we zo’n voertuig en oplossing kunnen inzetten voor lijndienstoperaties in Europa”, zegt Mark Timmermans, VP European Road Network, FedEx Express Europe.

Terwijl FedEx Express continu naar manieren zoekt om de uitstoot van hun wegennetwerk in Europa te verminderen, blijft het transportbedrijf voertuigspecificaties verkennen die het best aansluiten bij de operationele activiteiten. Zo heeft FedEx Express eerder al een proef gedaan met de Mercedes-Benz Trucks eActros 300 als bakwagen, die in 2023 twee weken lang werd ingezet in Zwitserland. Dit volledig elektrische voertuig van 19 ton vervoerde pakketten tussen Bazel en Genève, waarna het ’s nachts werd opgeladen in de FedEx-faciliteit rondom de luchthaven van Bazel.

FedEx Express is ook in andere grondoperaties begonnen met de overstap naar accu-elektrische pakketvervoersmiddelen. Hiervoor zijn de eerste elektrische voertuigen al operationeel in Amsterdam, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Frankrijk.