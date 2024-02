FedEx Express Europe, een dochteronderneming van FedEx Corp., is gestart met een test van een nieuwe waterstofaangedreven bestelbus voor haar ophaal- en bezorgactiviteiten in Utrecht.

Voor deze proef wordt de Renault Master Van H2-TECH gebruikt, geproduceerd door HYVIA, dat een joint venture is tussen de Renault Group en Plug. Het bijvullen van de tanks, ookwel brandstofcelllen genoemd, van deze bestelbus kan in minder dan 5 minuten met 6 kg waterstofgas. Dit wordt gebruikt om een 30kW elektromotor aan te drijven. Tijdens het gebruik laadt een aan boord beschikbare lithium-ionbatterij van 33 kWh op waarmee het voertuig een elektrische reserve heeft om een volledige actieradius te garanderen.

FedEx Express test de bus gedurende twee weken, naast de bestaande vloot van dieselvoertuigen, bij hun dagelijkse operatie van pakketten ophalen en bezorgen in Utrecht en omgeving. Met een omvang en specificatie vergelijkbaar met de huidige vloot heeft de waterstofaangedreven Renault Master Van H2-TECH een bereik van 400 km, en is daarmee goed geschikt voor de bereikvereisten van een typische dagelijkse route. Het voertuig zal bijtanken bij Greenpoint, een bestaand waterstoftankstation met 700 bar, in Nieuwegein ongeveer 15 km van de FedEx-locatie.

Marius Penninks, VP Ground Operations Benelux, FedEx Express Europe, zei: “Het is belangrijk om nieuwsgierig te blijven naar oplossingen die onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen al kunnen verminderen. Waterstof wordt vaak getipt als een toekomstige oplossing, zowel binnen als buiten de transportsector. Deze test bood ons de kans om uit eerste hand ervaring op te doen met een voertuig van dit type, om feedback van onze chauffeurs te horen over de rijervaring, en om eventuele voordelen of beperkingen van de technologie te ontdekken in de context van een logistieke omgeving.”

De productie en beschikbaarheid van groene energie zijn cruciale onderdelen voor het duurzaam opschalen van zowel batterij-elektrische als waterstofoplossingen voor transport. Verwacht wordt dat beide technologieën een belangrijke rol zullen spelen bij de overgang van verschillende sectoren en soorten voertuigen naar lagere of nul emissies in de tijd.

Als onderdeel van de ambitie om tegen 2040 carbon-neutral operaties te realiseren, is FedEx Express begonnen met het elektrificeren van haar ophaal- en bezorgvloot in Europa en elders, waarbij uitgefaseerde dieselvoertuigen worden vervangen door batterij-elektrische technologie. Zwaar vrachtwagenvervoer is echter een gebied waar het minder mogelijk is om onmiddellijk invloed uit te oefenen op de emissies met de vandaag beschikbare technologieën en infrastructuur. De opkomst van waterstofproductie in landen als Nederland betekent dat bijbehorende infrastructuur bijkomende voordelen voor de transportsector kan opleveren door meer opties op tafel te brengen.

Julien Etienne, Chief Commercial Officer bij Hyvia, zei: “HYVIA ontwikkelt een nieuw portfolio voor waterstofmobiliteit, waarmee baanbrekende en betrouwbare mobiliteit wordt gecreëerd die toegevoegde heeft voor professionele klanten die betrokken zijn bij de energietransitie. We zijn er trots op FedEx Express Europe te ondersteunen met deze eerste pilot met waterstofvoertuigen in Nederland.”