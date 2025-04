Het Nederlandse mediabedrijf FD Mediagroep is B Corp gecertificeerd. De internationale certificering, toegekend door B Lab, toont aan dat het bedrijf aan hoge sociale en milieunormen voldoet. FD Mediagroep, bekend van onder meer het FD, BNR en Company.info, is blij met de erkenning en ziet die als een aanmoediging om telkens weer stappen vooruit te zetten.

FD Mediagroep maakt met de certificering deel uit van een wereldwijd groeiende groep van bedrijven die zich inzetten voor duurzame en maatschappelijke vooruitgang. In de mediasector ging de Guardian Media Group hen voor. In Nederland zijn onder meer Albert Heijn, Rituals en Triodos Bank B Corp.

“We zijn trots op het behalen van de B Corp Certificering. Het verkrijgen van deze certificering betekent dat ons journalistieke werk en onze dataproducten voldoen aan hoge standaarden op het gebied van kwaliteit, transparantie, maatschappelijke impact en duurzaamheid. ESG is voor ons geen vrijblijvende belofte, maar een structurele pijler binnen onze organisatie. De B Corp standaarden bieden ons daarbij een helder kompas om duurzaam te blijven groeien en een blijvende, positieve impact te maken”, aldus Eugenie van Wiechen, CEO van FD Mediagroep.

Voor de certificering werd de onderneming grondig onder de loep genomen door B Lab, waarbij vijf pijlers centraal stonden: bestuur, milieu, medewerkers, klanten en gemeenschap. FD Mediagroep heeft 94,1 van de maximale 200 punten behaald in de B Impact Assessment.

Tessa van Soest, Executive Director B Lab Benelux over de toetreding van FD Mediagroep tot de B Corp community: “Als pionierend mediabedrijf speelt FD Mediagroep een cruciale rol in onafhankelijke en feitelijke informatieverspreiding: een groot goed en cruciaal in deze tijd. B Lab streeft naar een economisch systeem waarin bedrijven waarde creëren voor ál hun belanghebbenden. Transparantie over impact en voortdurend werken aan verbetering staan hierbij centraal. De B Corp Certificering is een grote mijlpaal voor FD Mediagroep, en we kijken uit naar hun volgende stappen in verduurzaming en hun bijdrage aan onze community.”

De maatschappelijke bijdrage van FD Mediagroep komt primair voort uit haar kernwaarden: hoogwaardige, transparante en onafhankelijke journalistiek, evenals betrouwbare informatievoorziening op basis van bedrijfsdata. Dit is cruciaal in een tijd van toenemende desinformatie, wantrouwen en polarisatie.

Daarnaast tracht FD Mediagroep breder bij te dragen aan de maatschappij; onder meer met educatieve initiatieven, zoals nepnieuws-workshops op middelbare scholen en samenwerkingen met organisaties die zich inzetten voor persvrijheid en de bescherming van journalisten. FD Mediagroep integreert duurzaamheids- en maatschappelijke doelstellingen structureel in de besluitvorming, gebaseerd op haar ESG-beleid (Environmental, Social, Governance). Naast onafhankelijke en hoogwaardige journalistiek staan daarbij integer datagebruik, goed werkgeverschap en verantwoorde CO2-voetafdruk centraal. Met de recente certificering is deze toewijding nu ook statutair verankerd.

De B Corp Certificering heeft betrekking op de bedrijfsvoering van FD Mediagroep en staat nadrukkelijk los van de journalistieke onafhankelijkheid van de redacties, zoals vastgelegd in de statuten van Het Financieele Dagblad, BNR Nieuwsradio en FD Business.