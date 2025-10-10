Fastned, het Europese snellaadbedrijf, heeft haar eerste twee stations in Spanje geopend, bij de Garraf Norte en Garraf Sur verzorgingsplaatsen aan de C-32 snelweg tussen Vilanova i la Geltrú en Cubelles, Barcelona. Elk station beschikt over 4 snelladers, goed voor in totaal 16 laadpunten met 400 kW, waarmee bestuurders tot 300 km bereik kunnen laden in ongeveer 15 minuten.

De missie van Fastned is het versnellen van de transitie naar elektrische mobiliteit en het bedrijf streeft ernaar om tegen 2030 duizend snellaadstations in Europa te hebben. Met de opening van de eerste Fastned-stations in Spanje kunnen bestuurders nu snel en soepel laden bij Fastned-locaties in negen Europese landen, van noord tot zuid.

De stations werden geopend op 9 oktober 2025 in aanwezigheid van vertegenwoordigers uit de publieke en private sector, evenals publieke instellingen zoals het Ministerie van Industrie en Toerisme, de Generalitat de Catalunya en de gemeenteraden van Vilanova i la Geltrú en Cubelles.

De stations bij Las Garraf zijn voorzien van de iconische Solar Tree-overkappingen (recentelijk uit meer dan 1250 inzendingen geselecteerd als een van de drie finalisten bij de DesignEurope Awards), die direct herkenbaar en makkelijk te vinden zijn vanaf de snelweg. Dankzij het unieke drive-through stationdesign van Fastned kunnen bestuurders laden zonder te hoeven parkeren in een vak – wat de ervaring comfortabel, eenvoudig en veilig maakt.

De komst van Fastned komt op een belangrijk moment voor elektrisch rijden in Spanje. Het marktaandeel van EV’s bereikte 9,4% in juni 2025, met een stijging van het aantal volledig elektrische auto’s op de weg van 26% ten opzichte van 2024. Dit onderstreept de wens van het land om over te gaan op groenere, schonere mobiliteit en de noodzaak van een snel, betrouwbaar en gemakkelijk laadnetwerk.

Deze Spaanse opening is onderdeel van de samenwerking tussen Fastned en wegbeheerder Autopistas om hoogwaardige laadinfrastructuur te ontwikkelen op de snelwegen van Autopistas. Fastned heeft momenteel nog dertien locaties in Spanje vastgelegd, met als doel de beste laadervaring te bieden aan elektrische rijders in alle regio’s van het land.

“Onze missie in Spanje is duidelijk, net als in de andere landen waar we actief zijn: de transitie naar ultra-snelle, hoogwaardige elektrische mobiliteit versnellen en toegankelijk maken voor iedereen. Deze twee laadstations zijn een eerste stap in ons ambitieuze uitbreidingsplan. Ons doel is om Spanje te voorzien van een solide en betrouwbaar laadnetwerk, en zo het gebruik van elektrische voertuigen te stimuleren en een schonere, efficiëntere energietoekomst voor het land te bevorderen.” – Inma Cima, Fastned Spain Country Manager

“Onze komst naar Spanje is een mijlpaal in Fastned’s missie om de transitie naar elektrisch rijden in heel Europa te versnellen en laat zien hoe we investeren in groei. We zijn er klaar voor om Spaanse EV-rijders een fantastische laadervaring te bieden en een belangrijke bijdrage te leveren aan de decarbonisatie van transport in de regio. Deze stations zijn slechts het begin van de versnelling van onze uitbreiding in heel Spanje.” – Michiel Langezaal, medeoprichter en CEO van Fastned