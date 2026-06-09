Fastned, het in Nederland opgerichte Europese snellaadbedrijf, opent op 9 juni officieel zijn eerste shop in Nederland. De shop bevindt zich op verzorgingsplaats Velder, langs de A2 bij Liempde. Het is de eerste locatie in Nederland waar Fastned naast snelladen ook sanitaire voorzieningen, koffie en eten aanbiedt. Daarmee biedt de locatie een volwaardige laadervaring voor de elektrische rijder, die verder gaat dan alleen het opladen van de auto zelf.

Met de opening van de shop op Velder biedt Fastned elektrische rijders voor het eerst in Nederland een stop langs de snelweg waar je kunt opladen en ontspannen. Terwijl de auto laadt, kunnen bestuurders en passagiers gebruikmaken van hoogwaardige sanitaire voorzieningen en iets te eten en te drinken krijgen. De bemande shop beschikt over een food & beverage-assortiment. Buiten openingstijden is de 24/7-lounge bereikbaar, waar bezoekers gebruik kunnen maken van automaten, een koffiemachine en sanitaire voorzieningen.

Duurzaam gebouw

De shop op Velder is ontworpen met duurzaamheid als uitgangspunt. Het gebouw is gemaakt van duurzame bouwmaterialen, waaronder hout, en is energiezuinig door goede isolatie, slimme verlichting en optimaal gebruik van daglicht. Het gebouw bestaat uit vier modulaire delen die volledig in de fabriek zijn voorbereid. Door het in één dag op locatie te plaatsen, zijn de bouwemissies tot een minimum beperkt. De shop biedt sanitaire voorzieningen in samenwerking met 100RestRooms, koffie van Bocca en een food & beverage-assortiment met gezonde keuzes, verzorgd door Vermaat.

“Elektrisch rijden groeit in Nederland in een hoog tempo. Daarmee groeit ook de behoefte aan een laadervaring die veilig, comfortabel en aangenaam is en dat gaat verder dan alleen het opladen van de auto zelf. Elektrische rijders moeten een prettige stop langs de snelweg kunnen maken met een kop koffie, een broodje, en toegang tot een toilet op een plek die ook echt uitnodigt om even op adem te komen. Met deze shop in Velder laten we zien hoe dat eruit kan zien. Daarnaast onderstrepen we met het gebruik van herbruikbare materialen en een modulair bouwconcept onze commitment om te werken aan een duurzame toekomst.” – Martijn Repko, Country Director Nederland bij Fastned

Toekomst van snelladen

De shop op Velder is de eerste van zijn soort in Nederland, en geldt als voorbeeld voor toekomstige locaties op plekken waar een shop de laadervaring substantieel verbetert. Fastned heeft al ruime ervaring opgedaan met retail bij snellaadstations in België en Duitsland. In april 2024 opende Fastned zijn allereerste shop bij het snellaadstation aan de E19 tussen Antwerpen en Breda, bij Brecht.

Foto’s: Renée de Laat