Fastned, het Europese snellaadbedrijf, heeft haar grootste laadstations tot nu toe geopend in Gentbrugge: met twee volledig elektrische verzorgingplaatsen aan de E17 tussen Gent en Antwerpen. Jaarlijks passeren hier zo’n 26 miljoen voertuigen.

Een visie op een elektrische toekomst

Fastned Gentbrugge is meer dan alleen een plek om te laden: het is een tussenstop waar je wilt stoppen. De verzorgingsplaats biedt bestuurders de kans om te ontspannen, te genieten van hoogwaardige horeca en te pauzeren in een aangename, groene omgeving.

Naast zestien snelladers van 400 kW in de efficiënte doorrij-opstelling onder Fastneds iconische Solar Tree-daken, heeft Fastned Gentbrugge vier snelladers voor elektrische vrachtwagens, een ruim opgezet restaurant, en een winkel met 24/7 selfservicefaciliteiten.

De locatie biedt daarnaast schone en comfortabele toiletten in samenwerking met ONE HUNDRED Restrooms, warme douches, picknicktafels en een speelplaats in een natuurlijke omgeving waarin niet auto’s maar mensen centraal staan.

Ons duurzaamste station tot nu toe

Fastned Gentbrugge bewijst wat mogelijk is voor de toekomst van duurzame mobiliteit. De hele locatie—meer dan 8.000 m² bij elkaar—is volledig elektrisch (inclusief keuken en winkel) en emissievrij in gebruik.

Onderdelen van zowel het laadstation als het gebouw zijn eenvoudig te demonteren voor hergebruik aan het einde van hun levensduur. Circulaire materialen zoals biobased isolatie, gerecycled beton en schelpen zijn toegepast in de bouw. Een speciaal aangelegde ondergrondse waterzuivering zorgt ervoor dat de natuur onaangetast blijft, terwijl een ‘groen dak’ regenwater opvangt en hergebruikt, waaronder voor het spoelen van de toiletten.

Het hele terrein—voorheen een kale parkeerplaats—is opnieuw aangelegd om beschutting te bieden van de snelweg, met veel groen en nieuwgeplante bomen en bloemen die een prettige plek creëren om uit te rusten tijdens een lange reis.

Om de opening van deze vooruitstrevende verzorgingsplaats te vieren, biedt Fastned alle bezoekers tijdens het openingsweekend van 19 tot en met 21 september een gratis kop koffie aan.

Elektrische vrijheid voor België en Europa

Fastned Gentbrugge is het 47ste Fastned-laadstation in België en brengt het totale netwerk op ruim 380 stations in 9 landen.

Eind 2025 verwacht het bedrijf 50 stations geopend te hebben in België en meer dan 400 in Europa, waarmee miljoenen bestuurders elektrisch door Europa kunnen reizen. Fastned streeft naar een netwerk van 1.000 laadstations in 2030.

“Fastned Gentbrugge is het vlaggenschip van ons netwerk in België waarmee we dichter bij 50 stations in het land komen. Het is een blauwdruk voor hoe verzorgingsplaatsen eruit zouden moeten zien in Vlaanderen en Wallonië. Er zijn dit jaar 25% meer elektrische auto’s verkocht dan vorig jaar. Daarom bouwen we aan langetermijninfrastructuur om Belgische bestuurders de beste laadervaring te bieden met een laadstop om naar uit te kijken.” – Matthias Pletinckx, Country Director Fastned Belgium

“Elektrische rijders worden vandaag de dag nog te vaak gedwongen om van de ene plek naar de andere te gaan om aan al hun behoeften te voldoen: betrouwbare snelladers, goed eten, verse koffie, comfortabele toiletten, een plek om uit te rusten. Fastned Gentbrugge laat zien dat we al deze behoeften op één plek kunnen vervullen, in een prachtige, duurzame en mensgerichte omgeving. De verkoop van elektrische auto’s in Europa stijgt opnieuw en Fastned Gentbrugge tilt de klantbeleving onderweg naar een hoger niveau. We kunnen niet wachten om iedereen daar te verwelkomen.” – Michiel Langezaal, medeoprichter en CEO van Fastned.