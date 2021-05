Fashion for Good lanceert nieuw project om textielrecycling te stimuleren

De hoeveelheid afgedankte textiel neemt jaarlijks toe, met projecties van verdere versnelling. Hoewel een deel van dit afval wordt hergebruikt, wordt een aanzienlijk deel omgeleid voor recycling. Om de nodige infrastructuur te creëren om dit textiel effectief te recyclen, is inzicht in hun materiaalsamenstelling vereist. Het huidige textielsorteersysteem, dat sterk afhankelijk is van handmatige invoer, kan geen nauwkeurige inzichten geven gezien de vaak onbetrouwbare en afwezige kledinglabels. Vandaag lanceert Fashion for Good het Sorting for Circularity-project om deze uitdaging op een grotere schaal dan ooit tevoren aan te pakken. Door belangrijke merken en marktleiders uit heel Europa samen te brengen, zal het project een uitgebreide analyse van textielafval uitvoeren met behulp van nauwkeurigere, innovatieve Near Infrared (NIR) -technologie, terwijl ook de mogelijkheden van textielrecycling in kaart worden gebracht. Dit onderzoek zal leiden tot een open digitaal platform om textielafval van sorteerders te matchen met recyclers, waardoor ze op elkaar kunnen worden afgestemd en een infrastructuur kunnen bouwen voor meer circulariteit in de komende jaren.

“Het doel van het 18 maanden durende project is om een ​​sterkere band te creëren tussen textielsorteerders en textielrecyclingbedrijven; het stimuleren van een recyclingmarkt voor ongewenst textiel dat nieuwe inkomstenstromen kan genereren voor sorteerders. Traditioneel genereert de sorteerindustrie inkomsten door de verkoop van herbruikbaar textiel, terwijl de rest wordt gedowncycled, verbrand of gestort. Om tot een circulair systeem te komen, is een nieuwe eindmarkt voor niet-herbruikbaar textiel nodig, met een infrastructuur en een digitaal matching-systeem dat de activiteiten van sorteerders en recyclers kan ondersteunen ”- Katrin Ley, Managing Director – Fashion for Good

Het Sorting for Circularity-project wordt aangestuurd door Fashion for Good met katalytische financiering van Laudes Foundation en gefaciliteerd door merkpartners, adidas, BESTSELLER en Zalando, evenals Inditex als externe partner. Fashion for Good-partners Arvind Limited, Birla Cellulose, Levi Strauss & Co., Otto en PVH Corp. nemen deel als onderdeel van de bredere werkgroep. Circle Economy leidt de creatie en implementatie van de methodologie, met ondersteuning van Refashion, om de samenstelling van textielafval te beoordelen. Beide organisaties bouwen voort op hun uitgebreide ervaring met vergelijkbare projecten, zoals het Interreg Fibersort Project en eerdere textielsamenstellingsanalyses.

De analyse zal de meest representatieve momentopname opleveren van de samenstelling van textielafval die in Europa wordt gegenereerd. Bovendien zullen Fashion for Good en Circle Economy de huidige en toekomstige capaciteiten van textielrecyclingbedrijven in de regio in kaart brengen en cruciale hiaten tussen de sorteer- en recyclingindustrie en de innovatie, investeringen en beleidsveranderingen die nodig zijn om circulariteit te versnellen, aan het licht brengen.

De bevindingen uit dit onderzoek stellen sorteerders uiteindelijk in staat actie te ondernemen door een digitaal platform te ondersteunen dat hun textielafval koppelt aan recyclers. Dit open-sourceplatform zorgt voor meer transparantie, zorgt voor meer harmonisatie tussen de industrieën en zorgt ervoor dat de lessen bijdragen aan fundamentele verandering voor de branche als geheel.

Het project brengt de grootste industriële textielsorteerders in de Noordwest-Europese regio samen; waaronder de Boer Group, I: CO (een onderdeel van SOEX Group), JMP Wilcox (een onderdeel van Textile Recycling International) en TEXAID, waardoor belangrijke spelers uit de industrie centraal staan ​​in het project en de industrie naar meer circulariteit wordt gedreven.

De Franse geaccrediteerde Eco-organisatie Refashion (Extended Producer Responsibility) (EPR), een belangrijke projectpartner, levert input in de methodologie en leidt de NIR-scannerkalibratie. Door het Sorting for Circularity-project af te stemmen op hun eigen onderzoek in Frankrijk, kunnen methodologieën en bevindingen worden gestandaardiseerd, vergeleken en op grotere schaal geïmplementeerd.