‘Fantoomgroei’ is verkozen tot Managementboek van het Jaar 2021!

Op 22 april is ‘Fantoomgroei‘ van Sander Heijne en Hendrik Noten uitgeroepen tot Managementboek van het Jaar 2021. Juryvoorzitter Maaike Vrenken deed dit ivm de maatregelen rondom het coronavirus in een online uitreiking.

De jury bestond dit jaar uit Patrick Davidson, Dominique Haijtema, Jan Hoogstra, Tessa Janssen, Henk Jan Kamsteeg en voorzitter Maaike Vrenken. Zij lazen ieder meer dan anderhalve meter aan managementboeken en voerde stevige discussies. Na een Longlist van 52 boeken en een Shortlist van 5 werd er 1 winnaar gekozen. Fantoomgroei wint en mag de titel voeren.

Uit het juryrapport: ‘Fantoomgroei leest als een trein, maar resoneert nog lang na. Na één keer lezen ben je er nog niet klaar mee. Wij lazen het als jury ruim een half jaar na verschijning voor een tweede maal en constateerden dat het aan actualiteit en urgentie niet had ingeboet. Integendeel. Fantoomgroei past in de huidige tijdgeest waarin steeds meer vragen over de houdbaarheid van onze economie worden gesteld. In elke vezel van dit boek voel je dat het deze auteurs menens is. […] Het oordeel van de jury is unaniem: dit boek moet iedere manager lezen.’

Waarom Fantoomgroei zo heet?

Sander Heijne en Hendrik Noten antwoordden eerder in een interview: ‘Fantoomgroei is economische groei die een groot deel van de mensen niet terugziet in hun portemonnee. We zijn begonnen met denken over dat begrip vanuit de vraag hoe we nou kunnen verklaren dat de economie sneller groeit dan de inkomens. Daar zit een gat tussen. Het is een soort spookgroei.’

Over de prijs

Heijne en Noten volgen Jo Caudron op die in 2020 won met De wereld is rond. De prijs wordt dit jaar voor de 19de keer uitgereikt. De titel Managementboek van het Jaar geldt als toonaangevend in het vakgebied management. Eerdere winnaars waren onder andere Joep Schrijvers met ‘Hoe word ik een rat?’, Jeroen Smit met ‘Het drama Ahold’ en Menno Lanting met zijn bestseller ‘Connect!’, ook Danielle Braun en Jitske Kramer horen tot de eerdere winnaars met hun boek ‘De Corporate Tribe’.

