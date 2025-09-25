Familia Torres, een van ’s werelds meest invloedrijke Spaanse wijnhuizen, lanceert samen met haar Nederlandse importeur Walraven Sax een baanbrekende innovatie die de wijnindustrie ingrijpend zal veranderen en een bijdrage levert aan het tegengaan van klimaatverandering. Voor het eerst komt er een volledig herbruikbare wijnfles op de markt: Torres Magnetic Herbruikbaar. Naast deze herbruikbare wijnfles is Torres Magnetic ook beschikbaar op fust. Het is de eerste keer dat een gerenommeerd wijnhuis zo’n stap zet. De officiële launch vond plaats op 24 september 2025 in muziekpodium TivoliVredenburg, Utrecht – een locatie die bekendstaat om haar inzet voor cultuur, duurzaamheid, en innovatie.

Fles en fust: een dubbele herbruikbare primeur

De nieuwe Magnetic-fles is ontworpen voor hergebruik en kan meerdere keren opnieuw worden gevuld. Dit betekent een enorme vooruitgang op het gebied van duurzaamheid: 51% minder CO₂-uitstoot, 70% minder waterverbruik en drastische vermindering van verpakkingsafval – zonder concessies te doen aan kwaliteit of wijnbeleving.

Daarnaast versterkt de introductie van Torres Magnetic op fust de circulaire impact, door het verpakkingsmateriaal tot een minimum te beperken, te hergebruiken en zo nóg meer te besparen. Hiermee komt een toekomst dichterbij waarin wijn drinken niet alleen plezierig, maar ook een bewuste en duurzame keuze is.

De wijn wordt geproduceerd in de bodega en vervolgens naar de bottellocatie vervoerd, waar de flessen en fusten worden gevuld en klaargemaakt voor distributie. Na consumptie worden de lege flessen en fusten ingezameld, gewassen en teruggebracht naar de bottellocatie voor hergebruik. Zo ontstaat een volledig circulair systeem.

Mireia Torres, R&D-directeur van Familia Torres: “Deze fles gaat verder dan verpakking – het is een boodschap. Een uitnodiging aan de wijnwereld om bewustzijn en verantwoordelijkheid te tonen.”

Bart Gijtenbeek, algemeen directeur van Walraven Sax: “Met deze stap zetten we een nieuwe standaard. Herbruikbare flessen en wijn op fust laten zien dat duurzaamheid en kwaliteit onlosmakelijk verbonden kunnen zijn. Dit is de toekomst van wijn.”

Een wijn vol energie in een fles met visie

Torres Magnetic Herbruikbaar wordt geproduceerd in het hart van Catalonië, met wijngaarden die uitkijken op de Montserrat-bergen. De witte wijn is gemaakt van Garnacha-druiven en Sauvignon Blanc, een herkenbare druif die frisheid aan de wijn toevoegt en aansluit bij het drinkprofiel van de consument. De rode Torres Magnetic Herbruikbaar is levendig en expressief, vol fruit en specerijen – authentiek en karaktervol en gemaakt van Garnacha en Syrah. Magnetic is een ode aan de energie van het land, nu gepresenteerd in een fles die net zo betekenisvol is als de wijn zelf.

TivoliVredenburg als duurzame partner

TivoliVredenburg is vanaf het begin een belangrijke partner van Walraven Sax geweest en fungeerde als proeftuin voor het gebruik van herbruikbare flessen in de horeca. Met de introductie van Torres Magnetic Herbruikbaar – nu zowel in fles als op fust verkrijgbaar – zetten Walraven Sax, Familia Torres en Tivoli gezamenlijk de volgende stap naar een volledig circulaire wijnketen.

Duurzaamheid in elke stap

De herbruikbare fles en het fust maken deel uit van een bredere duurzaamheidsstrategie. Eerder dit jaar introduceerden Familia Torres en Walraven Sax al wijntransport per trein, wat leidde tot een CO₂-reductie van circa 35% in de logistiek. Beide innovaties sluiten aan bij het Torres & Earth-programma, waarmee Familia Torres tegen 2040 volledig klimaatneutraal wil zijn. Sinds 2008 investeerde het wijnhuis al meer dan €23 miljoen in duurzaamheidsinitiatieven. Met deze introducties bevestigt Familia Torres opnieuw haar rol als pionier in klimaatbewust wijnmaken en nodigt zij de gehele sector uit om samen te bouwen aan een duurzame toekomst.

Over Familia Torres

Familia Torres is een van de Most Admired Wine Brands, diep geworteld in de Penedès-regio en actief sinds 1870. De vijfde generatie richt zich op regeneratieve wijnbouw, het herstel van inheemse druivenrassen en klimaatinitiatieven via Torres & Earth. In 2023 werd Miguel A. Torres opgenomen in de TIME100 Climate-lijst van TIME Magazine.

Over Walraven Sax

Walraven Sax, opgericht in 1823 en onderdeel van de Marussia Beverages Group, is een van de oudste wijn- en gedistilleerdimporteurs van Nederland. Het portfolio omvat onder andere Torres, Gallo, AIX, Nederburg en Louis Roederer, naast spirits zoals Amarula, Pallini, Coppa Cocktails, Mozart en Underberg.