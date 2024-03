FALK Bouwsystemen, leverancier van sandwichpanelen, werkt hard aan een wereld waarin we afval een toekomst geven. Het is het bedrijf uit Ede gelukt om vanuit bestaande sandwichpanelen weer een nieuwe isolatiekern te realiseren! Het gaat nog verder: de herwonnen grondstoffen kunnen zelfs weer toegepast worden in een nieuw sandwichpaneel. Daarmee maakt FALK een cirkel rond en voorkomt flinke hoeveelheden bouwafval. Klanten van FALK kunnen namelijk ook kosteloos het sandwich zaagafval inleveren.

CradleCore® sandwichpanelen

Door oude panelen weer een nieuwe toekomst te geven, blijven kostbare grondstoffen behouden voor volgende generaties. Dit resulteert in een significante daling van de milieukosten indicator (MKI) van sandwichpanelen. De sandwichpanelen waarvan bekend is dat deze gerecycled worden, hebben een MKI van maar liefst 45% lager dan marktgemiddeld. Om er zeker van te zijn dat de panelen gerecycled worden, geeft FALK in samenwerking met InSus op aanvraag een terugnamegarantie af. De sandwichpanelen met een lage MKI en een terugnamegarantie noemen we CradleCore® sandwichpanelen.

CradleCore® is beschikbaar op het volledige assortiment sandwichpanelen van FALK. De Environmental Product Declaration (EPD) van al onze producten is opgenomen in de Nationale Milieudatabase. Voor gebruikers is het dan eenvoudig om onze producten te selecteren vanuit de diverse rekentools. Hiermee kan een lage MPG score behaald worden, wat de gebouweigenaar diverse subsidiemogelijkheden oplevert. Zo draagt de EPD van FALK bij aan het behalen van certificeringen als GPR Gebouw, BREEAM-NL of LEED.

De praktijk: het recycleproces van FALK sandwichpanelen

De sandwichpanelen van FALK worden op twee hightech productielijnen gemaakt in Ede. Het eventuele productieafval wat hier ontstaat, wordt verwerkt door InSus. Ook de zaagstukken die ontstaan op de bouwplaats worden opgehaald voor recycling. Zo blijven de door FALK gebruikte grondstoffen eindeloos inzetbaar voor volgende generaties. Bekijk het in onderstaande video.

De voordelen van CradleCore® Sandwichpanelen

Standaard garantie tot terugname tot maar liefst 50 jaar na aankoop.

Bouwen met een lage milieuimpact.

Beschikbaar op het volledige assortiment van FALK.

Sandwich zaagafval wat ontstaat op de bouwplaats wordt kosteloos afgevoerd (uitgezonderd transportkosten).

Bouwen met de wetenschap dat het volledige paneel gerecycled kan worden.

Over FALK

FALK Bouwsystemen (2007) is Nederlandse producent van sandwichpanelen. Dit zijn prefab bouwelementen, bestaande uit twee dunne stalen geprofileerde platen, waartussen zich een PIR isolatiekern bevindt.

Met een productievolume van ruim 5 miljoen vierkante meter per jaar mag FALK zich marktleider noemen. Dat betekent ook dat FALK een verantwoordelijkheid heeft op het gebied van duurzaamheid. Dit gaat verder dan vanzelfsprekende thema’s zoals het letten op energieverbruik en het verminderen van verpakkingsmateriaal. De grootste milieu impact wordt namelijk veroorzaakt door het product zelf. Samen met zusterbedrijf InSus is FALK in staat om vanuit een bestaande isolatiekern weer een nieuwe kern te maken. Dit maakt serieuze impact!