Faiza Oulahsen, hoofd Klimaat en Energie bij Greenpeace Nederland vertrekt na 13 jaar bij de milieuorganisatie. Oulahsen (36) gaat vanaf 1 september aan de slag bij KPMG als Associate Director op klimaat en duurzaamheid.

Oulahsen startte in 2011 bij Greenpeace Nederland als campagneleider Klimaat en Energie. Ze werd een bekend Greenpeace-gezicht toen ze eind 2013 twee maanden vastzat in een Russische cel na een actie tegen gasboringen van Gazprom. Op deze gebeurtenis is onlangs teruggeblikt door de BBC in een documentaireserie ‘On Thin Ice: Greenpeace v Putin’, waarin Oulahsen aan het woord komt. Na haar vrijlating werkte ze als campagneleider op dossiers als TTIP-handelsverdrag en het Nederlandse Klimaatakkoord. In 2018 werd ze bij Greenpeace programmadirecteur op Klimaat en voerde ze met haar team actie tegen de uitstoot van de luchtvaart met acties in Schiphol Plaza en tegen de privéjets op Schiphol. De afgelopen periode stond onder andere de Klimaatzaak Bonaire en het aanpakken van de ziekmakende vervuiling van Tata Steel centraal

Faiza Oulahsen: “Namens Greenpeace heb ik vaak op de deur gebonst bij grote vervuilers en de industrie om te zorgen dat ze gingen verduurzamen. Misstanden aan de kaak stellen en opkomen voor omwonenden, natuur en klimaat. Na jaren van actievoeren, ga ik voor een andere rol. Ik ga voortaan helpen met het vergroenen van bedrijven. Ook dat is in mijn ogen cruciaal om verandering teweeg te brengen, en dat willen we, want de klimaatcrisis is hier en nu.”

Marieke Vellekoop, directeur Greenpeace Nederland: “We nemen afscheid van een bevlogen en inspirerende programmadirecteur. Faiza is in 13 jaar uitgegroeid tot een boegbeeld van Greenpeace. Altijd op zoek naar samenwerking waar het kon, maar compromisloos waar het moest. Onder haar leiding zijn we samen met inwoners van Bonaire een klimaatzaak gestart. Een mega project waarbij we van de Staat eisen dat de CO2-uitstoot in 2040 naar nul gaat en de inwoners van Bonaire beschermd worden tegen de impact van klimaatverandering. Haar kennis en scherpte is iets waar menigeen jaloers op is. We gaan haar enorm missen en wensen haar veel geluk met deze nieuwe stap. We weten zeker dat Faiza, vasthoudend als altijd bedrijven vanuit een andere rol blijft aansporen voor duurzaam beleid en zo de wereld groener maakt.”