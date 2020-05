Fairtrade Week 2020: Fairtrade is nu harder nodig dan ooit

Van 2 t/m 10 mei is het weer Fairtrade Week. Een moment waarop bedrijven, winkels, gemeenten en vrijwilligers eerlijke handel extra onder de aandacht brengen. Juist in deze onzekere tijd is eerlijke handel belangrijker dan ooit. Boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden worden hard geraakt door het coronavirus. Door in deze tijd vaker voor een Fairtrade product te kiezen, kunnen consumenten hen een steun in de rug geven. In 2019 kocht 87% van de Nederlandse huishoudens wel eens een Fairtrade product.

Tijdens de Fairtrade Week is een piek te zien in het aantal huishoudens dat een Fairtrade product koopt. Vervolgens blijven mensen vaker Fairtrade producten kopen. Hierdoor stijgt het aantal Fairtrade aankopen elk jaar weer, net als het afgelopen jaar: 87% van de Nederlandse huishoudens heeft in 2019 minimaal één keer een Fairtrade product gekocht1. Dit is een stijging van 4% ten opzichte van 2018. Naast het aantal huishoudens nemen ook de aankoopfrequentie, het volume en de bestedingen toe.

Fairtrade Week

Dit voorjaar roept Fairtrade Nederland tijdens de landelijke campagneweek, 2 t/m 10 mei, iedereen op om vaker eerlijke producten te kopen. De acties op de winkelvloer tijdens de Fairtrade Week zorgen ervoor dat het volume voor boerenorganisaties in ontwikkelingslanden blijft groeien. Hoe meer volume, hoe groter de impact van Fairtrade’s werk. De Fairtrade Week heeft dit voorjaar het thema ‘Jouw aankoop telt’. Één aankoop lijkt misschien niet veel maar elke chocoladereep, banaan of kop thee telt bij elkaar op. Samen maken we het verschil.

$6 miljoen extra naar koffieboeren

Neem bijvoorbeeld koffie. Per jaar drinken we in Nederland in totaal zo’n 1.800 Olympische zwembaden vol aan koffie. Dat is 4,5 miljard liter! Stel je voor dat dat allemaal Fairtrade koffie zou zijn. In 2019 is het Fairtrade-koffie volume met vier procent gestegen. Door de verkoop van Fairtrade koffie in Nederland, ontvingen koffieboeren zo’n $6 miljoen meer dan voor reguliere koffie. Door de verkoop onder Fairtrade voorwaarden ontvangen boerenorganisaties ten minste de Fairtrade minimumprijs, die momenteel hoger ligt dan de marktprijs voor koffie. Daarnaast ontvangen zij een ontwikkelingspremie die boerenorganisaties naar eigen inzicht besteden, zoals aan productieverbetering, medische zorg of onderwijs.

Eerlijke handel juist nu nodig

Het zijn onzekere tijden. Voor ons in Nederland maar ook voor de boeren en arbeiders die de producten maken die in onze supermarkten liggen. Fairtrade staat voor sterke gemeenschappen. Meer dan ooit merken we hoe belangrijk die zijn. Boeren en arbeiders in productielanden hebben vaak een te laag inkomen om te sparen en geen buffer om op terug te vallen in moeilijke tijden zoals deze. Fairtrade werkt aan betere betaling aan boeren en arbeiders. Juist nu is het kopen van Fairtrade dus hard nodig.

Deelnemende supermarkten en winkels



Aan de voorjaarseditie van de Fairtrade Week 2020 doen de volgende supermarkten en winkels mee: Albert Heijn, ALDI, Boon’s Markt, Coop, DEEN, Ekoplaza, Hema, Holland&Barrett, Hoogvliet, Jan Linders, Lidl, MCD, PLUS, Poiesz Supermarkten, Spar, Vomar en de Wereldwinkel.

[1] Cijfers GfK onderzoek