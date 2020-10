Fairtrade Original zet eerste stappen op de Franse markt

Na meerdere jaren groei op de Nederlandse thuismarkt en een succesvolle opstart in Duitsland, zet Fairtrade Original nu een volgende stap. Deze maand zijn veertien producten uit de Aziatische keuken van Fairtrade Original geïntroduceerd in het Aziatische schap van de Franse hypermarkten Carrefour en E.Leclerc in regio Parijs. De ambitie is om vanuit regio Parijs verder te groeien binnen Frankrijk naar een landelijke beschikbaarheid om zo nog meer positieve impact te realiseren voor de kleinschalige boerengroepen en verwerkers met wie Fairtrade Original samenwerkt.

Kansrijk in Frankrijk

In T&T Foods heeft Fairtrade Original een sterke partner gevonden bij de start op de Franse consumentenmarkt. Vidjai Jharap, Commercieel Directeur bij Fairtrade Original: “T&T Foods doet het volledige beheer van het Aziatische assortiment in de twintig Carrefours en tweehonderd E.Leclercs waar de eerste lijn producten wordt geïntroduceerd. Onze smaakvolle producten zijn allemaal Fairtrade gecertificeerd en waar mogelijk ook biologisch. Met de sterk toenemende vraag naar eerlijke producten is ons aanbod een welkome aanvulling in het Aziatische assortiment in Frankrijk. Dit in combinatie met de bewezen populariteit van onze Thaise curry’s en kokosmelk in Nederland zien wij samen met T&T Foods veel potentie voor Fairtrade Original op de Franse markt.”

Waar smaak begint

De ingrediënten, zoals citroengras, laos en rode chilipepers, voor de Aziatische productlijn van Fairtrade Original worden verbouwd en verpakt in Thailand en Sri Lanka. De producten zijn geïnspireerd op lokale gerechten. Om de originele smaken van Azië te vangen, ontwikkelde Fairtrade Original in samenwerking met haar lokale partners de recepturen van de kruidenpasta’s, chilisaus en woksauzen. Bij de productontwikkeling ligt de focus altijd op eerlijke en smaakvolle producten. Zo zijn de kruidenpasta’s bereid met uitsluitend plantaardige ingrediënten, zonder kunstmatige toevoegingen en worden de kokosnoten binnen twee uur verwerkt tot kokosmelk in blik.

Meer afzet voor meer impact

De groeikansen in Frankrijk zijn belangrijk voor de boeren en verwerkers met wie Fairtrade Original samenwerkt. Een groei in de afzet van de producten betekent dat er meer ingrediënten verbouwd en ingekocht worden bij de lokale handelspartners. Doordat Fairtrade Original langetermijnrelaties aangaat met de boerengroepen en verwerkers, zijn zij in staat om verder te professionaliseren en te bouwen aan een duurzame toekomst voor hun coöperaties en families.

Vidjai Jharap: “Onze focus nu is om de Franse consument kennis te laten maken met ons merk en onze missie via de Aziatische lijn. In de nabije toekomst zijn we van plan om ook onze koffie en onze Arabische en Mexicaanse productlijn beschikbaar te maken op de Franse markt. Met het opstarten van de verkoop van onze producten in Frankrijk zal niet alleen de Franse consument genieten van onze originele, smaakvolle producten, maar zien we daarnaast een groei in onze afzet waardoor we in staat zullen zijn om meer impact te maken.”