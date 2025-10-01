Vandaag is het Internationale Dag van de Koffie, de dag waarop aandacht gevraagd wordt voor de uitdagende situatie waarin koffieboeren wereldwijd koffie produceren. Wist je dat klimaatverandering grote impact heeft op de oogsten van koffieboeren, die grotendeels al rond of onder de armoedegrens leven (Coffee Barometer, 2023)? Fairtrade Original grijpt deze belangrijke dag aan voor hoognodige verandering. Het foodmerk lanceert bio-based koffiecups gemaakt van plantaardige materialen en gevuld met echt lekkere, biologische en eerlijke koffie. Als koffiedrinker maak je met deze kleine koffiecups een groot verschil voor koffieboeren én het klimaat.

Lekker bio-based bezig

De bio-based koffiecups van Fairtrade Original zijn gemaakt van hernieuwbare plantaardige materialen, zoals cellulose en plantaardige oliën. Daarmee zijn bio-based koffiecups een duurzaam alternatief voor aluminium of fossiele plastics, waarvan de productie zeer energie-intensief is. Uit onderzoek van Wageningen University (2023) blijkt dat deze bio-based cups de meest duurzame keuze zijn. Bij correcte compostering kunnen ze volledig circulair verwerkt worden. Zelfs wanneer ze niet gecomposteerd worden, blijven ze de meest duurzame keuze volgens Wageningen Universiteit. De Community Coffee cups van Fairtrade Original zijn te koop bij Albert Heijn en verkrijgbaar in drie verschillende smaken: Lungo, Lungo Dark en Espresso.

Lena Knoerzer, Product en Sourcing Manager Koffie vertelt over deze belangrijke stap: “Bij Fairtrade Original hebben we een heldere missie: samen werken aan een leefbaar inkomen voor koffieboeren. Via het snelgroeiende koffiecupssegment – inmiddels zelfs het grootste koffiesegment in de supermarkt – kunnen we méér impact maken voor de 3.041 koffieboeren met wie we samenwerken. Bij de ontwikkeling van deze nieuwe koffiecups stond naast impact smaak voorop. We hebben gekozen om drie populaire smaken te introduceren met hoge kwaliteit koffie. Een 100% Arabica Lungo, een Lungo Dark met een pittig karakter en levendig aroma en een krachtige, harmonieuze Espresso.”

Als afsluiter voegt Lena daar nog aan toe: “Een resultaat waar ik bijzonder trots op ben, is dat niet alleen de buitenkant bio-based is, maar ook de koffie in de cups Fairtrade én biologisch. Zo maken we echt impact in het koffieschap!”

De community achter de coffee

Hoe zorgt Fairtrade Original dat koffieboeren meer overhouden aan hun koffie? Net als bij al hun koffie, werken ze ook voor deze cups direct samen met Fairtrade koffiecoöperaties. In dit geval met drie partnercoöperaties uit Colombia, Peru en Oeganda. Fairtrade Original maakt rechtstreekse prijsafspraken en zet gezamenlijk projecten op die de lokale gemeenschap versterken. Denk aan het klimaatbestendig maken van koffieboerderijen, bijvoorbeeld met agroforestry en klimaatbestendige koffieplanten. Een ander belangrijk aandachtspunt is het creëren van extra inkomstenbronnen voor boerengezinnen. Heel eerlijk, zo smaakt je cup koffie pas écht goed!