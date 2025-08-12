Fairphone, wereldwijd koploper in duurzame elektronica, introduceert een nieuwe generatie USB-C opladers en USB-kabels die een nieuwe standaard zetten op het gebied van duurzaamheid, milieuvriendelijkheid en eerlijke productie. Met deze introductie bevestigt Fairphone opnieuw dat technologische innovatie en respect voor mens en planeet hand in hand gaan.

Chandler Hatton, Chief Technology Officer bij Fairphone: “Deze introductie staat symbool voor waar wij voor staan: de industrie uitdagen en aantonen dat hoogwaardige technologie ook op een verantwoorde manier gemaakt kan worden. Onze producten zijn niet alleen ontworpen voor een lange levensduur, maar zijn ontwikkeld met duurzaamheid en langdurig gebruik als uitgangspunt. Ze laten zien hoe eerlijke productie en topkwaliteit moeiteloos samengaan.”

Duurzame kabels gemaakt van 100% gerecyclede koperdraad

De nieuwe USB-C-kabels bieden indrukwekkende verbeteringen: ze ondersteunen laadsnelheden tot maar liefst 240W — vier keer sneller dan de vorige generatie — en halen datasnelheden tot 20Gbps via USB 3, een verdubbeling van de prestaties. Ook op het gebied van videoweergave is er een flinke sprong gemaakt. Waar dit voorheen niet mogelijk was, kunnen de kabels nu 4K-beelden weergeven tot 120Hz en zelfs 8K bij 30Hz. Daarmee zijn ze volledig klaar voor de nieuwste generatie apparaten.

De kabels zijn ontworpen voor duurzaamheid en langdurig gebruik. Ze zijn getest op meer dan 70.000 buigingen — ruim zeven keer meer dan wat gangbare kabels doorgaans aankunnen. Voor extra flexibiliteit is elke kabel uitgerust met een afneembare USB-A-adapter en een royale garantie van drie jaar. Bovendien is de traditionele klittenbandsluiting vervangen door een modulaire kabelorganizer, wat het gebruiksgemak op de lange termijn aanzienlijk verbetert.

Duurzaamheid staat centraal bij deze nieuwe generatie kabels. De koperen draden zijn volledig vervaardigd uit 100% gerecycled koper, en ook de buitenmantel, binnenlaag én het vlechtwerk bestaan uit gerecycled plastic — een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de beperkte hoeveelheid bio-TPU die voorheen werd gebruikt. De productie draait volledig op groene stroom en de kabels zijn e-waste neutraal. Voor het eerst compenseert Fairphone het gebruik van goud en zilver via Fairmined-credits, die rechtstreeks ten goede komen aan kleinschalige mijnbouwgemeenschappen. Ook de verpakking is volledig gemaakt van gerecycled papier. Het aandeel eerlijke of gerecyclede materialen, gemeten naar totaalgewicht, is in alle varianten gestegen tot meer dan 55%. De nieuwe kabels en opladers zijn bovendien bekroond met het LONGTIMEⓇ-certificaat, een onafhankelijke bevestiging dat ze écht ontworpen zijn voor een langere levensduur.

Krachtige, compacte en duurzame opladers

De nieuwe 30W-opladers zijn een krachtig voorbeeld van verantwoorde technologie. Ze combineren hoge prestaties met duurzaamheid en milieuvriendelijkheid, verpakt in een compact en efficiënt ontwerp. De opladers ondersteunen universeel snel laden, met brede compatibiliteit en de nieuwste laadprotocollen. Ze zijn voorzien van geavanceerde veiligheidsfuncties, waaronder bescherming tegen kortsluiting en controle van temperatuur, stroom en spanning. De behuizing is volledig gemaakt van 100% gerecycled plastic, terwijl de stekkerpinnen bestaan uit een koper-zinklegering van gerecycled materiaal.

De opladers zijn ontwikkeld met zorg voor mens én milieu. Ze worden vervaardigd in fabrieken die investeren in betere arbeidsomstandigheden en het betalen van een leefbaar loon. Zo laat Fairphone zien dat technologische innovatie en duurzaamheid hand in hand kunnen gaan – zonder concessies te doen aan prestaties. Zowel de opladers als de bijbehorende kabels worden geproduceerd met 100% groene stroom en zijn volledig e-waste-neutraal. Dankzij een verlengde garantie van drie jaar en de LONGTIMEⓇ-certificering bewijzen deze producten niet alleen hun technische betrouwbaarheid, maar ook Fairphone’s toewijding aan ethische en duurzame productie.

Later dit jaar (in Q3) lanceert Fairphone een nieuwe 65W-oplader. Dit krachtige model is uitgerust met twee USB-C-poorten en één USB-A-poort, en kan moeiteloos een laptop én twee extra apparaten tegelijk opladen. Daarmee biedt het maximale flexibiliteit voor dagelijks gebruik. Uiteraard levert ook deze oplader dezelfde hoge prestaties, betrouwbaarheid en duurzame kwaliteit als de 30W-variant.

Het nieuwe assortiment bestaat uit:

Fairphone Oplader 65W (wordt gelanceerd in Q3)

2x USB-C + 1x USB-A

Compacte oplader met meerdere poorten, geschikt voor smartphones, laptops en andere apparaten.

Fairphone Oplader 30W

1x USB-C

Lichtgewicht, reisvriendelijke oplader voor dagelijks gebruik.

USB 2 Kabel – 1 meter

Met afneembare USB-A-adapter

Ideaal voor snel opladen en synchroniseren op standaard snelheid, met maximale duurzaamheid.

USB 2 Kabel – 2.5 meter

Met afneembare USB-A-adapter

Dezelfde eigenschappen als de USB 2 kabel van 1 meter, maar met extra lengte voor flexibel gebruik in huis of op kantoor.

USB 3 Kabel – 1 meter

Met afneembare USB-A-adapter

Hoge prestaties voor snelle gegevensoverdracht en videoweergave.

Elke kabel wordt geleverd met een vernieuwde, modulaire kabel organizer en is ontworpen voor langdurig gebruik: de USB 2-variant doorstaat meer dan 70.000 buigingen, en de USB 3-kabel zelfs meer dan 100.000.

De Fairphone-kabels zijn per direct beschikbaar. De 30W-oplader is beschikbaar en wordt gevolgd door de 65W-oplader in het derde kwartaal. Alle producten zijn verkrijgbaar via de Fairphone-webshop en bij onze verkooppartners.