Fairphone, koploper in duurzame elektronica, presenteert de Fairphone (Gen. 6), de nieuwste mijlpaal in de missie om technologie eerlijker en duurzamer te maken, en de levensduur te verlengen. Met deze introductie zet het bedrijf een nieuwe standaard voor toekomstbestendige technologie. De lancering wordt vandaag officieel tijdens een internationaal evenement in thuisstad Amsterdam gevierd.

Met deze meest geavanceerde en competitieve smartphone tot nu toe versterkt Fairphone de positie als toonaangevend Europees elektronicamerk en bereidt het zich voor op verdere groei. Het toestel wordt aangedreven door de Snapdragon 7s Gen 3-processor, beschikt over een dynamische 50MP-camera, heeft een grotere batterij in een compacter formaat en is beschermd met Gorilla Glass 7i én 5 jaar garantie. Hiermee biedt het toestel de perfecte balans tussen prestaties en een verlengde levensduur. Met de introductie van de nieuwe Fairphone Moments-modus combineren eigenaren twee smartphones in één: een volledig uitgeruste smartphone wanneer deze nodig is, en een minimalistische modus die waardevolle tijd teruggeeft.

Raymond van Eck, CEO Fairphone, zegt: “Sinds onze oprichting veranderen we de industrie van binnenuit en doen we wat velen onmogelijk achtten. Al meer dan tien jaar lang bewijzen we dat verantwoord ondernemen en zakelijk succes elkaar niet uitsluiten, maar juist versterken. De ontwikkeling van De Fairphone (Gen. 6) verlegt de grenzen van de mogelijkheden en onze lancering in Amsterdam markeert onze volwassenheid als bedrijf. Terwijl de vraag naar duurzame elektronica in Europa blijft toenemen en we ons klaarmaken voor groei, maken we hoogwaardige, modulaire en duurzame elektronica toegankelijker en aantrekkelijker voor iedereen.”

Twaalf modulaire, vervangbare onderdelen

Met twaalf gemakkelijk te vervangen onderdelen kunnen eigenaren zelf aan de slag met een schroevendraaier om onderdelen te wisselen of accessoires toe te voegen. Van batterij en scherm tot camera en USB-poort – elk onderdeel is ontworpen met oog voor gebruiksgemak en een lange levensduur. Het nieuwe accessoiresysteem klikt stevig vast dankzij een slim mechanisme, zonder dat het toestel dikker of zwaarder wordt.

De afneembare achterkant is met slechts twee schroeven aan de achterkant bevestigd en maakt het verwisselen van accessoires eenvoudig, en biedt ruimte voor vingerlussen, polsbandjes en kaarthouders. Het doel is maximale functionaliteit, optimaal materiaalgebruik en een smartphone die met de eigenaar zelf samen kan stellen.

Vijf jaar garantie biedt nieuwe standaard

The Fairphone (Gen. 6) biedt softwareondersteuning tot 2033 en vijf jaar garantie en zet daarmee een nieuwe standaard voor langdurige veiligheid en betrouwbaarheid. Op deze manier blijft het apparaat blijft veilig, functioneel en klaar voor de toekomst. De krachtige en efficiënte Snapdragon 7s Gen 3-processor levert vloeiende prestaties, ook bij intensief gebruik. De camera met 50MP Sony Lytia 700C-sensor legt scherpe details en levendige kleuren vast, ongeacht de lichtomstandigheden.

Blijvende upgrades en tijdloos ontwerp

Het nieuwe toestel is gebouwd om de dagelijkse uitdagingen en avonturen moeiteloos aan te kunnen. Het toestel is kleiner en 9% lichter dan zijn voorganger, de Fairphone 5, en beschikt over een compact 6,31-inch LTPO OLED-scherm dat bijdraagt aan een langere batterijduur. Om het toestel bijna twee dagen te kunnen gebruiken, is het uitgerust met een grotere, verwisselbare softpackbatterij, die eenvoudig te vervangen is met slechts zeven schroeven. Het apparaat is voorzien van Gorilla Glass 7i, een krasbestendig scherm, en heeft een IP55-classificatie voor bescherming tegen stof en zware regen. De Fairphone (Gen. 6) is uitgebreid getest en doorstaat valtests volgens militaire normen. Daarnaast heeft het toestel het indrukwekkende energielabel “A” gekregen, conform de nieuwste EU-regelgeving voor energie-efficiëntie, duurzaamheid en reparatiegemak van smartphones.

Een opvallende nieuwe functie van de Fairphone (Gen. 6) is ‘Fairphone Moments’: een schakelbare ervaring waarmee één telefoon twee verschillende modi krijgt. Met een gebruiksvriendelijke fysieke schakelaar kunnen eigenaren wisselen tussen een volledig uitgeruste smartphone en een minimalistische modus. Deze functie is ontworpen voor iedereen die meer in het moment wil leven, extra focus, rust of digitale balans zoekt. Het biedt een bewuste manier om met technologie om te gaan, waarbij de eigenaar de controle houdt, niet de meldingen en pushberichten.

Enrico Salvatori, SVP & President van Qualcomm Europe: “We zijn trots op onze samenwerking met Fairphone voor de integratie van Snapdragon in hun nieuwste toestel, de Fairphone (Gen. 6). Met het Snapdragon 7s Gen 3 Mobile Platform bevestigen we opnieuw onze inzet om consumenten in elke prijsklasse de best mogelijke mobiele ervaring te bieden, zonder concessies te doen aan prestaties.”

Smartphone met laagste CO₂-voetafdruk ooit

De Fairphone (Gen. 6) blijft trouw aan de oorsprong van het bedrijf en bestaat voor meer dan 50% uit eerlijke en gerecyclede materialen, een flinke stap vooruit ten opzichte van de al ongeëvenaarde 42% in de Fairphone 5. Het toestel is gemaakt van 14 materialen die eerlijk zijn gewonnen of gerecycled, zoals kobalt, wolfraam, zilver en goud, maar ook gerecycled aluminium, koper, staal, zeldzame aardmetalen, indium, magnesium, nikkel, tin, zink en meer dan 93% PCR-gerecycled plastic.

Ook de accessoires zijn gemaakt van gerecyclede materialen, zoals plastic en aluminium. Dankzij het gebruik van groene energie bij de productie van belangrijke onderdelen zoals het scherm, de camera’s en de batterij, én bij de eindassemblage, stelt de producent dat dit model de laagste CO₂-voetafdruk ooit heeft van alle smartphones. De opvolger van de Fairphone 4 en 5 en zet een nieuwe stap als het enige 100% e-waste neutrale smartphonemerk.

Adviesprijs en verkoop

De adviesprijs van de Fairphone (Gen. 6) is €599,- en is verkrijgbaar via de Fairphone-website en onder andere de volgende erkende (online) elektronicawinkels en telecomproviders in Nederland: Belsimpel, KPN, Coolblue en Bol.