Vandaag is door de rechtbank Oost-Brabant het faillissement van Peelpioneers B.V. uitgesproken. De bouw van de schillenfabriek in Den Bosch en het ontwikkelen van de productielijnen hebben meer tijd en geld gekost dan de pionier had.

In mei van dit jaar verlengden waste-to-product bedrijf Renewi en circulaire innovator PeelPioneers nog hun samenwerking met 3 jaren. “Met de contractverlenging zetten Renewi en PeelPioneers samen in op verdere schaalvergroting en impact. De komende jaren willen de partijen het volume aan ingezamelde en verwerkte sinaasappelschillen vergroten, en daarmee nog meer voedselverspilling voorkomen.

Van afvalstroom naar zichtbaar eindproduct

Voor elk glas versgeperst sinaasappelsap dat wordt gedronken, belandt hetzelfde gewicht aan schillen in de prullenbak. Dit komt in Nederland neer op zo’n 20 miljoen kilo schillen per jaar, afkomstig van horecagelegenheden en supermarkten. PeelPioneers was wereldwijd de eerste partij die deze reststroom volledig verwerkt tot nieuwe ingrediënten. En deze ingrediënten zijn zichtbaar terug te vinden in de markt – denk hierbij aan: