In december 2024 ontving Facility Trade Group het goede nieuws: na intensieve inspanningen, focus op een duurzaam assortiment en een toekomstgerichte bedrijfsvoering is Facility Trade Group gecertificeerd voor niveau 3 van de MVO Prestatieladder. Dit markeert een belangrijke mijlpaal in de duurzame ambities van de organisatie.

Tijdens de uitvoerige audits bleek dat Facility Trade Group een solide basis heeft gelegd. De auditor prees de gestructureerde en professionele aanpak en sprak positief over de effectiviteit van de MVO-processen binnen de organisatie.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Facility Trade Group

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een essentieel thema in de steeds veranderende wereld. “We vinden het als bedrijf vanzelfsprekend om onze verantwoordelijkheid te nemen en na te denken over de positieve bijdrage die we kunnen leveren aan het milieu en de samenleving. Het behalen van dit certificaat legt de basis voor een toekomst waarin veranderende wet- en regelgeving, zoals ESG en CSRD, en andere duurzame initiatieven elkaar snel opvolgen. We zijn dan ook enorm trots op deze prestatie, die het resultaat is van toewijding en verantwoord werken,” aldus Bas Haagen, Algemeen Directeur van Facility Trade Group.

Blik op de toekomst

Arjan Bolink, Manager Marketing en Communicatie bij Facility Trade Group, over de certificering: “Het afgelopen jaar hebben we sterk gefocust op het verankeren van MVO in onze bedrijfsprocessen. We voeren jaarlijks een stakeholdersanalyse uit en toetsen daarmee continu ons MVO-beleid en de door ons geselecteerde MVO-kernthema’s. Door ons te richten op drie kernthema’s, te weten Milieu & Klimaat, Goed Werkgeverschap & Mensenrechten en Gezondheid & Veiligheid, dragen we als partner in de keten bij aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) en daarmee aan een duurzamere toekomst. De MVO Prestatieladder helpt ons om focus aan te brengen, structuur te bieden aan onze doelstellingen en de haalbaarheid aanzienlijk te vergroten. Met de niveau 3-certificering als fundament willen we ons blijven ontwikkelen. Ons streven is om over een jaar niveau 4 te behalen. MVO is namelijk nooit af.”