EverUse en EFKA: de eerst in Europa met een volledig circulaire akoestische oplossing voor kantoren

Copiatek feliciteert @MichelScholte als onze nieuwe minister van de Nieuwe Economie en MVO Nederland voor de organisatie van het online verkiezingsdebat. #mvo #duurzaamondernemen #circulair #overheid #samensterk lnkd.in/evYpH4T

2002: bedrijven moeten zoveel mogelijk geld verdienen voor hun aandeelhouders 2019: niet alleen shareholders maar ook stakeholders zijn van belang: goed doen = voorwaarde Voldoet een bedrijf dat 8 millioen doden in 2020 op zijn geweten heeft? @VVD @VNONCW #MVO #CSR pic.twitter.com/l1wQ7QBrBX

@thhgurutv @DaniLeigh Itz Sad that U Had to Explain UrSelf And Ur Music Like This. Music is one Topic that should be Left UnBothered. 🎼The Message comes from the FingerTips of the Composer #MVO

Wilt u weten wat VNO-NCW Midden in 2020 heeft bereikt en wat de plannen voor 2021 zijn? Bekijk hier de video youtube.com/watch?v=VPYAy5… #talentwerktvoorrivierenland #kansen #MVO #regiodeal

Interesting symposium on the position of #animals in #thegreendeal: they are hardly there. I will be presenting my #thesis: #animalbusiness. Mark that the overbred cat is not on my lap! @maasuniversity⁩ #eu #ethics #csr #mvo #leadership pic.twitter.com/aAVC7I3MyV

Welkom aan @TNO_nieuws als partner van het Online Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen: het oudste en meest actuele platform voor #duurzaamheid en bedrijfsleven! duurzaam-ondernemen.nl/partne… #mvo @TNO_pers pic.twitter.com/ZOTNBjYzZ1

Dit zijn de vijf trends in duurzaam ondernemen in 2021. zinnigezaken.nl/trends-duurza… #duurzaamheid #duurzaamondernemen #CSR #MVO

Staatssecretaris @SvVeldhoven heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over het nieuwe plan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (#MVI) ‘Opdrachtgeven met ambitie, inkopen met impact’ voor de periode 2021-2025 duurzaam-ondernemen.nl/nation… #inkopen #duurzaamheid #mvo pic.twitter.com/oFvuCgfdZt

Wist je dat het MVO-Register een community heeft waar je al je praktische MVO vragen kunt stellen? Met een gratis account krijg je toegang tot de MVO-Register Community. Meld je nu aan door hier te registreren: mvo-register.nl #mvo #mvoregister #mvocommunity pic.twitter.com/GlSwIhVFOJ

@AkzoNobel , @ING en @KPN zijn opgenomen in de 2021 Global 100 van @corporateknight: de jaarlijkse ranking van meest duurzame bedrijven ter wereld! duurzaam-ondernemen.nl/akzono… #duurzaam #mvo #duurzaamheid pic.twitter.com/O3BelSLRyV

Copiatek begint deze week met het bedanken van Stichting Meer Primair en Niels Boersma in het bijzonder want ook zij doneren afgeschreven ICT. #onderwijs #leergeld #mvo #duurzaam #hergebruik #thuiswerken #circulair #samensterk lnkd.in/eEXeXtt

PLUS we've got so many fresh new tunes from the uploader from: @AnorakPatch @Rafikidub @estherruse #DarceyIola @simplyebere @brentonmattheus #MVO 8pm on BBC SUFFOLK// BBC SOUNDS #bbcintroducing #suffolk pic.twitter.com/ViULAAzKmv

i’m a Christian but shez Catholic..When itz time, do we Christen or Baptize Our Baby 🤔🤨🧐..Cant i do Both or is that SetTrippin? 🧐 #QTNA #MVO

Afgelopen week werd tijdens de deelwerkgroep opleidingsstructuur uitgelegd hoe de financiering voor de medische vervolgopleiding kan worden! DJS denkt namens jou mee over hoe de medische vervolg opleiding van de toekomst eruit moet komen te zien! #mvo #opleiden2025 #DJS pic.twitter.com/FEdUCDpus1

Beschouwing van mij over de arbeidsmarkt van 2020 en vooruitblik naar de arbeidsmarkt van 2021 🔭 En hoe we @OnbeperktWerken hierop inspelen om mensen met een arbeidsbeperking en werkgevers te ondersteunen.💪 #InclusieveArbeidsmarkt #talent #MVO #SocialImpact #inclusie #HetKanWél twitter.com/100000banen/st…

Dankjewel voor de nieuwe voorraad hout @StamendeKoning! #bouwenaandetoekomst #mvo #sponsor pic.twitter.com/bUdzMy5s3y

Copiatek bedankt Praktijkonderwijs Zutphen want ook zij gaan afgeschreven ICT doneren. #mvo #onderwijs #leergeld Zutphense Uitdaging #duurzaam #circulair #hergebruik #samensterk lnkd.in/evj_WwE