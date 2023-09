Het Nederlandse bedrijf Myne, voorheen Reukema, lanceert de eerste digitale recyclingfabriek ter wereld. Met de gepatenteerde Xorter, zoals de digitale fabriek heet, wordt aluminium schroot op legering gesorteerd door Artificial Intelligence (AI) en robots. Hierdoor kunnen de grondstoffen gebruikt worden voor hoogwaardige producten, waarmee Myne bijdraagt aan een circulaire economie.

In een economie waar grondstoffenschaarste zich opstapelt, terwijl metalen juist hard nodig zijn om de economie draaiende te houden en voor de energietransitie, bieden innovaties zoals de Xorter een concrete oplossing. Voor de digitale fabriek er was, verdwenen hoogwaardige grondstoffen deels en onnodig in laagwaardige producten zoals versnellingsbakken en motorblokken. Oftewel: downcycling. Martijn van de Poll, co-CEO bij Myne: ‘Na zeven jaar onderzoeken en innoveren kunnen de meeste metaalafvallen, die ontstaan na consumptie, met de Xorter worden omgevormd tot hoogwaardige grondstoffen. Hierdoor worden ze hoogwaardiger toegepast in goederen waar vraag naar is, zoals auto’s. Materiaal waaruit je een fiets kunt maken gebruik je liever niet voor een bermpaaltje. Daarvoor is laagwaardig materiaal een betere keuze. Maar, door een autodeur uit schroot te maken voorkom je onnodige inzet van materialen gewonnen middels mijnbouw.’

Technologie leidt in toekomst tot ‘groen’ staal

De Xorter-technologie wordt de komende jaren ook toegepast op het sorteren van koper-, messing- en zinklegeringen uit afval. Van de Poll: ‘Zo is er messing voor watertoepassingen (vrij van lood in de legering) en messing voor sloten, ritsen, schroeven. Die laatste heeft een andere legering en is daardoor bruikbaar voor andere toepassingen.’

Voor de totstandkoming van de Xorter, werkt Myne samen met de TU Delft. Uiteindelijk is het de bedoeling dat ook ijzerafval gesorteerd wordt met de Xorter-technologie. Professor Dr. Peter Rem, Hoogleraar Resources & Recycling aan de TU Delft: ‘Ook ijzerafval bestaat uit verschillende legeringen. Een ijzeren blikje of autodeur heeft niet dezelfde legering als een ijzeren balk in een gebouw. Op dit moment exporteert Europa meer dan 24 miljoen ton ijzerafval buiten Europa. Dit ijzerafval circulair maken zou pas écht groen staal opleveren. Het grootste deel van het Europese staal wordt nog steeds gemaakt uit ijzererts in hoogovens. Dit gaat gepaard met een zeer hoge CO2- uitstoot en is dus enorm belastend voor het milieu. We verwachten met de Xorter-technologie hoogwaardig staal te kunnen maken uit ijzerafval, waarmee we de negatieve impact op het milieu met bijna 90% kunnen verminderen.’

Samenwerking met de TU Delft wordt voortgezet voor verdere innovatie

De komende jaren gaat de ontwikkeling en de samenwerking met de TU Delft volop door. Van de Poll: ‘Eerst maken we de Xorter-technologie robuust in Harderwijk. Daarna schalen we op. De markt is wereldwijd en het probleem hoe te komen tot hoogwaardige circulariteit is actueel en groot. Alleen in Europa al zouden qua capaciteit honderden Xorters kunnen staan.’

Daarnaast bouwden Myne en de TU Delft deze zomer aan een prototype verwerkingslijn waarmee grondstoffen uit elektronisch afval teruggewonnen kunnen worden. Dit gebeurt op basis van een innovatief en gepatenteerd proces. Het bouwen van een volledig productiefabriek zal naar verwachting in 2024 plaatsvinden. Myne maakt hierbij deel uit van het onderzoeksprogramma Circular Circuits.

Naamsverandering: Reukema wordt Myne

Voorheen heette Myne Reukema. Het 106 jaar oude bedrijf uit Harderwijk vond dat het tijd werd voor een naamswijziging. Henry Staal, co-CEO bij Myne: ‘Wij geloven dat de oude manier van recycling verleden tijd is, dat we een transitie moeten maken naar circulariteit. Onze missie is om zelf technologie te ontwikkelen waarmee we vanuit afval weer hoogwaardige materialen produceren. In deze transitie naar producent van circulaire metalen voelt de naamsverandering naar Myne (The New Mine) voor ons heel logisch. We zijn enorm trots hiermee een leidende rol op het gebied van climate tech in Europa te bekleden.’

Over Myne

Myne is een Nederlandse poducent van circulair metaal gevestigd in Harderwijk en zet zich in om uit metaalafval grondstoffen te maken die dezelfde kwaliteit hebben als primair metaal. Met zo’n 75 fulltime medewerkers verwerken ze jaarlijks circa 150.000 ton metaal afval. Met zelf ontwikkelde technologieën en in nauwe samenwerking met de TU Delft kunnen ze de wereld van hoogwaardige metalen voorzien. Daarbij wordt onder andere gebruik gemaakt van geavanceerde kunstmatige-intelligentietechnologie en robots. Volgens Myne is dat hét recept voor een duurzame toekomst; de goederen van vandaag moeten de circulaire metalen van morgen worden en blijven.

Foto: Myne