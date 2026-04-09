Webinar ‘Praktisch en transparant: waarom een helder, eerlijk duurzaamheidsverslag wél werkt’

Duurzaamheidscommunicatie voelt voor veel organisaties ingewikkeld: verslagen worden te vol, te technisch of juist zo voorzichtig dat de kern verdwijnt. In dit webinar van De Duurzame Adviseurs laten we zien waarom dat gebeurt en vooral: hoe een helder, eerlijk duurzaamheidsverslag wél kan werken.

We nemen je mee in een praktische aanpak die organisaties helpt om kleiner, bewuster en transparanter te beginnen. Geen perfecte rapporten of dichtgetimmerde teksten, maar duidelijke keuzes: waar staan we nu, wat laten we zien, en wat volgt later?

We bespreken het volgende:

Waarom duurzaamheidsverslagen vaak te vol, te vaag of te technisch zijn;

Hoe je praktisch begint, zelfs als nog niet alles scherp is;

Hoe je bepaalt wat er wel in moet, en wat niet;

Wat transparant communiceren echt betekent;

Wat je moet weten over greenwashing‑wetgeving;

Waarom een verslag zonder strategische basis niet werkt.

Geen abstracte theorie, maar praktische handvatten en inzichten vanuit de dagelijkse praktijk van duurzaamheidscommunicatie.

Zo krijg je meer helderheid over wat een duurzaamheidsverslag echt moet doen, welke valkuilen je eenvoudig kunt vermijden en hoe je een verslag maakt dat vertrouwen opbouwt, intern en extern.

Aanmelden