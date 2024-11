Webinar ‘Naar circulair ondernemen met het digitaal productpaspoort’

Voldoen aan duurzaamheidswetgeving en tegelijkertijd de waarde van je producten verhogen? Meld je aan voor een nieuwe editie van Fast Track Insights en ontdek hoe het digitaal productpaspoort en het delen van data de toekomst van producttransparantie en duurzaamheid voor jouw onderneming kunnen vormgeven.

In de komende jaren wordt het Digitaal Productpaspoort (DPP) voor steeds meer producten in de EU een vereiste met als doel hergebruik en duurzaamheid te bevorderen. Het DPP bevat essentiële informatie, zoals de herkomst van grondstoffen en de mate van circulariteit van de materialen.

Welke data moet je als Nederlands maakbedrijf wettelijk beschikbaar maken voor het DPP? Welke partijen in de toeleveringsketen kunnen deze data aanleveren? In welke digitale omgeving verzamel je alle data en hoe presenteer je die? Ontdek de antwoorden op deze en andere vragen tijdens het live webinar op donderdag 16 januari 2025, georganiseerd door TNO in samenwerking met Koninklijke Metaalunie, Stichting SCSN en Klikopmorgen.nl EDIH Zuid-Nederland.

Digitaal productpaspoort

Digitale componenten voor aansturing, monitoring en communicatie worden steeds belangrijker in moderne producten. Het digitaal productpaspoort biedt gedurende de hele levenscyclus uitgebreide informatie over een product en speelt een cruciale rol in transparantie, duurzaamheid, de circulaire economie en Europese regelgeving.

Het DPP bevat gegevens over bijvoorbeeld productieprocessen, herkomst, levenscyclus, CO2-emissie, ecologische voetafdruk, materialen, chemische stoffen en componenten. Ook geeft het inzicht in de milieu- en veiligheidsnormen waaraan het product voldoet en de recyclemogelijkheden aan het einde van de levensduur.

Datadelen

Standaarden zijn essentieel voor de implementatie van het digitaal productpaspoort. Ze zorgen voor een uniforme informatievoorziening in heel Europa, wat niet alleen producenten, maar ook ketenpartners en consumenten ten goede komt. Dankzij deze standaarden kunnen producten en locaties correct worden geïdentificeerd en kan informatie geautomatiseerd worden opgeslagen en gedeeld.

Dit is cruciaal om het DPP aan fysieke producten te koppelen en barrières tussen producenten en ketenpartners weg te nemen. Het gecontroleerd en vertrouwelijk delen van product- en productiedata is hierbij een randvoorwaarde. Datastandaarden zoals het Smart Connected Supplier Network (SCSN) helpen maakbedrijven bij het efficiënt uitwisselen van informatie in de toeleveringsketen.

