Start ESG Reporting Expert | Executive Program

Vrijwel iedere onderneming in Europa krijgt op korte termijn te maken met duurzaamheidsverslaggeving (ESG Reporting). Voor grote ondernemingen leidt de CSRD vanaf het verslagjaar 2024/2025 tot ingrijpende nieuwe regelgeving. Ook het MKB wordt bevraagd doordat de grote ondernemingen verplicht worden informatie over hun keten (leveranciers, afnemers) uit te vragen. De verplichte rapportering zal ook invloed hebben op de strategie van een onderneming op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit is een enorme uitdaging voor bestuurders, commissarissen en toezichthouders, accountants, (business) controllers en andere finance professionals.

Waarom dit Executive Program?

Op basis van de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) zijn de ESRS (European Sustainability Reporting Standards) gepubliceerd, een uitgebreide set van nieuwe verslagleggingsregels. Duurzaamheid is een breed begrip dat zowel milieuaspecten (environmental | E), sociale aspecten (Social | S) als de inrichting van goed bestuur (Governance | G) omvat. Een onderneming is niet aan alle specifieke regels gebonden; bepalend is welke informatie relevant is op basis van afstemming met de stakeholders. Inzicht in de inhoud en gevolgen van de nieuwe regelgeving is noodzakelijk om tot een verantwoorde toepassing te komen. Dit programma geeft je een gedegen basis om bij jouw onderneming aan de slag te gaan. Na het volgen van het Executive Program ESG Reporting Expert heb je:

een compleet beeld van de nieuwe wet- en regelgeving inzake duurzaamheidsverslaglegging en kun je dit in een historisch perspectief plaatsen

nieuwe inzichten in de gevolgen van de nieuwe duurzaamheidsregels voor de eigen praktijk

handvatten om duurzaamheid te integreren in het ondernemingsbeleid

inzicht in de werkzaamheden die de accountant verricht bij de beoordeling of controle van het duurzaamheidsverslag

handvatten om een dubbele materialiteitsanalyse uit te voeren/te beoordelen

dieptekennis over de diverse ESRS 'en, gekoppeld aan respectievelijk Environmental, Social en Governance

de skills om de ESG's te bezien in relatie tot de SDG's

’s meer grip op kansen en dilemma’s

Modules

Het Executive Program ESG Reporting Expert is een samenwerking van Impact Centre Erasmus (ICE) en Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA). Het aanbod bestaat uit acht colleges, die als totaal worden aangeboden. Afzonderlijke deelname aan individuele colleges is niet mogelijk.

Introductie wet- en regelgeving | CSRD algemeen (Dubbele) Materialiteit en hoe dit toe te passen in de praktijk Generieke standaarden | ESRS 1 + 2 Environmental (E) | ESRS E1 t/m 5 Social (S) | ESRS S1 t/m 4 Governance (G) | ESRS G1) Invloed op strategie, interne processen, kansen en dilemma’s. Assurance | hoe de externe accountant te werk gaat

Data

De data van de colleges zijn: 10, 17, 24 april en 15 mei 2024. Inschrijven voor deze collegereeks is nu mogelijk! Dit programma vormt een totaalaanbod waarvoor je jezelf in totaliteit kunt aanmelden, inschrijven voor afzonderlijke colleges is niet mogelijk.

In het najaar volgt een tweede editie van het programma op 2, 9 en 16 oktober en 6 november 2024.

De ontvangst is vanaf 09.00 uur, om 09.30 uur starten we het programma. We sluiten de dag om circa 17.00 uur, tussendoor wordt een gezamenlijke lunch verzorgd.

Locatie: de colleges zullen plaatsvinden op een fysieke locatie in (de omgeving van) Rotterdam; exacte locatie wordt in een later stadium gecommuniceerd.

