Webinar ‘CO2-footprinting – Inzicht is de eerste stap op weg naar net zero’

Wil je de impact van je organisatie op het klimaat beter begrijpen en concrete stappen zetten om deze te verminderen?

Vanaf 2025 moet een grote groep bedrijven rapporteren over hun klimaat- en energie-impact volgens de CSRD. Daarnaast vragen grote bedrijven ook steeds vaker aan hun leveranciers om emissiedata. Als je nog geen CO2-footprint hebt of niet goed weet waar te beginnen met scope 3 of twijfelt over de kwaliteit van je data, meld je dan aan.

Het berekenen van de CO2-uitstoot van de organisatie is een goed begin. De CO2-footprint geeft een indicatie van de hoeveelheid uitgestoten CO2. Het is een eerste inzicht in waar je maatregelen kunt nemen om je uitstoot te verminderen. De CO2-uitstoot wordt berekend met de CO2-emissiefactoren en volgens het Greenhouse Gas Protocol.

Maar hoe stel je een CO2-footprint op voor je organisatie of product, wat zijn Scope 1, 2 en 3 en het GHG-protocol, welke kennis en data is nodig, hoe manage je dit en hoe kom je tot een CO2-reductieplan? En hoe kun je hierover rapporteren naar je afnemers en tegelijkertijd voldoen aan de CSRD?

Aan de hand van klantcases legt Groenbalans in dit webinar uit wat er allemaal komt kijken bij deze eerste stap op weg naar duurzaam ondernemen:

– Wat betekent een CO2-footprint voor mijn bedrijf?

– Wat is de Greenhouse Gas Protocol-standaard?

– Welke Scopes en hun CO2-emissies zijn er?

– Welke data moet ik verzamelen, beheren en monitoren?

– Hoe zit het nou met de CO2-footprint rapportage en de CSRD?

– Hoe start ik met het stellen van wetenschappelijke doelen en ESRS-E1 rapportage?

