Start Certified ESG Management opleiding

Ben jij degene die met het ESG-beleid en de CSRD aan de slag gaat binnen jouw organisatie? Wil je meer grip op de complexe materie en vooral handvatten waarmee je ESG stevig verankert in jouw organisatie? Dan is deze opleiding de waardevolste keuze die je kan maken. De 4-daagse Certified ESG Management opleiding ondersteunt iedereen die (mede-)verantwoordelijk is voor het ESG-beleid binnen zijn of haar organisatie. Met zowel kennis over het ESG-framework, CSRD, dubbele materialiteitsanalyse, reporting standaarden en datacollectie/-analyse en value chain/stakeholder management, maar vooral ook met praktische informatie, tools en inspiratie.

Wat kun je verwachten?

Creëren van bewustwording en draagvlak voor ESG

Opstellen van een ESG-strategie

Effectieve organisatie van het ESG-traject

Opstellen van KPI’s en rapportage/monitoring

Implementatie van een persoonlijk ESG-plan van aanpak

Programma:

Dag 1: ESG-landschap, CSRD, Projectorganisatie

Dag 2: Materialiteitsanalyse, Strategie

Dag 3: Veranderingsmanagement, Value chain, Reporting

Dag 4: Diepgaande data-analyse, ESG-plan van aanpak

Voor wie is deze cursus bestemd?

Professionals met verantwoordelijkheden op het gebied van ESG, zoals accountants, CFO’s, Finance managers, compliance managers, inkoopprofessionals, operations managers, KAM coördinatoren, HSE-ers, etc.

Docenten:

David Boekel: Manager Impact Reporting RSM

Ruben Harding: ESG Manager RSM

Bert Pijfers: Manager Sdu

Egbert Willekes: Senior Researcher & Lecturer Future Proof Control

Arjan Bouwmeester: Lecturer ESG Assurance

Praktische informatie

Type opleiding: 4-daagse verdiepende opleiding

Inclusief: Plan van aanpak op maat

Data:

25 november 2024

2 december 2024

9 december 2024

16 december 2024

Kosten: € 2750,00 excl. Btw

Punten: 8 NBA – geschikt voor PE-portfolio

Met deze training krijg je praktische informatie, tools en inspiratie. Een onderscheidend kenmerk is de praktijkopdrachten die je direct kunt toepassen binnen je organisatie.

Meer informatie/aanmelden