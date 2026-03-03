Start post-hbo Registeropleiding CSO Executive bij NI-academy

Op vrijdag 24 april 2026 start de post-hbo Registeropleiding CSO Executive. Deze jaaropleiding van NI-academy is bedoeld voor professionals die strategisch richting willen geven aan duurzaamheid binnen hun organisatie. Je leert werken met strategische instrumenten en systemische benaderingen waarmee je de lange termijn duurzaamheidsdoelen van de organisatie waarmaakt.

Je volgt drie verdiepende modules:

Wet- & Regelgeving

Inzicht in veranderende wetgeving, bestuurlijke verantwoordelijkheid en juridische positionering van duurzaamheidsbeleid. Met aandacht voor CSRD/ESRS, zorgplichten, aansprakelijkheid en governance.

NI-Businessmodel

Toepassing van het Nature’s Intelligence Businessmodel om organisaties in te richten op basis van natuurlijke principes. Inclusief systeemdenken, veerkracht, samenwerking en duurzame waardecreatie.

Transitiemanagement

Strategievorming, veranderkracht en besluitvorming in complexe context. Je leert sturen op impact, omgaan met spanningsvelden en duurzame innovatie verbinden aan organisatieontwikkeling.

De opleiding CSO Executive vormt samen met CSO Manager de tweejarige post-hbo Registeropleiding CSO. Het succesvol doorlopen van het volledige traject leidt tot een erkend post-hbo registerdiploma en registratie in het landelijke post-hbo diplomaregister.

Vrijstelling mogelijk

Beschik je over minimaal een hbo+ opleiding en heb je ten minste twee jaar relevante werkervaring op het gebied van duurzaamheid? Dan is vrijstelling voor de opleiding CSO Manager mogelijk. Je kunt dan direct instromen in CSO Executive. Bij succesvolle afronding ontvang je alsnog het officiële post-hbo registerdiploma.

Voor wie?

CSO Executive is bedoeld voor ervaren beleidsadviseurs, managers, directeuren en strategen die duurzaamheid tot kernonderdeel willen maken van beleid, besluitvorming en bestuur.

Duur: 1 studiejaar

Startdatum: 24 april 2026

Investering: € 15.200,- (excl. btw)

Modules ook los te volgen: € 5.250,- per module (excl. btw)

