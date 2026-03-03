Steeds meer zorgorganisaties laten zien dat het anders kan: zorg die mensen gezond maakt én houdt, zonder verspilling van kostbare grondstoffen. De afgelopen jaren is er mede door de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 een enorme versnelling ontstaan. De groene beweging in de zorg is groter dan ooit.

Wat heeft die beweging ons allemaal opgeleverd? Welke resultaten hebben we samen bereikt de afgelopen periode en waar staan we nu? En vooral ook: hoe bewegen we nu verder naar een duurzame zorgsector in 2050?

Op vrijdag 9 oktober 2026 ontmoeten zorgprofessionals, bestuurders/toezichthouders en beleidsmakers elkaar in het Gooiland in Hilversum voor Het Duurzame Zorg Congres: van groene beweging naar het nieuwe normaal. VWS organiseert dit congres samen met verschillende overkoepelende organisaties uit de zorg betrokken bij de Green Deal.

Het wordt een dag vol inspirerende sprekers en interactieve workshops waarin praktijkvoorbeelden en concrete hulpmiddelen centraal staan. Ontmoet collega’s, wissel ervaringen uit, kopieer wat werkt en ontdek hoe je duurzaamheid in de zorg versnelt en verankert. Of je nu professional, bestuurder, toezichthouder of beleidsmaker in de zorg bent.

Wat kun je verwachten?

• Terugblik: de resultaten tot nu toe van onder andere de Green Deal Duurzame Zorg 3.0

• Waar staan we nu: aan de hand van inspirerende praktijkvoorbeelden en interactieve workshops

• Vooruitblik: ontdek de vervolgstappen die de sector gaat zetten na afloop van de Green Deal Duurzame Zorg 3.0

• Direct toepasbare inzichten voor bestuurders, zorgprofessionals en beleidsmakers om zorg verder te

verduurzamen

• Volop gelegenheid om kennis te delen en nieuwe contacten te leggen

