Start post-hbo Registeropleiding CSO Manager bij NI-academy

Op vrijdag 1 mei 2026 start de post-hbo Registeropleiding CSO Manager. Deze jaaropleiding van NI-academy is bedoeld voor professionals die binnen hun organisatie duurzaamheid willen versnellen vanuit de praktijk. Je leert hoe je duurzaamheidsdoelstellingen vertaalt naar werkbare processen, beleid en communicatie. Je verbindt visie met uitvoering en bent de schakel tussen strategie, operatie en rapportage.

Je volgt drie praktijkgerichte modules:

Compliance & Reporting

ESG-wetgeving, richtlijnen (zoals GRI en ESRS), en het opstellen van onderbouwde duurzaamheidsverslagen. Ook aandacht voor dataverzameling en interne controle.

Circulair Innoveren en Ontwerpen

Praktische toepassing van circulaire principes in processen, producten en projecten. Je leert werken met businessmodellen en ontwerpstrategieën die hergebruik, materiaalreductie en systeemdenken centraal stellen.

Manager of the Future

Duurzaam leiderschap, verandermanagement en het bouwen aan een organisatiecultuur die ruimte geeft aan lange termijn-denken, samenwerking en impact.

De opleiding CSO Manager vormt samen met CSO Executive de tweejarige post-hbo Registeropleiding CSO. Het succesvol doorlopen van het volledige traject leidt tot een erkend post-hbo registerdiploma en registratie in het landelijke post-hbo diplomaregister.

Voor wie?

CSO Manager is bedoeld voor (young) professionals, teamleiders, projectmanagers en beleidsmedewerkers die duurzaamheid willen aanjagen vanuit de praktijk.

Duur: 1 studiejaar

Startdatum: 1 mei 2026

Investering: € 15.200,- (excl. btw)

Modules ook los te volgen: € 5.250,- per module (excl. btw)

Meer informatie en inschrijven: https://ni-academy.nl/cso-manager/