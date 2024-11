Start Circulair Inkopen Training

Ben jij klaar om het verschil te maken? Wil je deel uitmaken van een groeiende gemeenschap van professionals die de wereld van circulair inkopen transformeert? Grijp dan nu je kans! In september 2024 gaat de vierde run van de Circulair Inkopen Training van start. Met deze training krijg je kennis over circulair inkopen die je direct in de praktijk kan toepassen op een zelfgekozen pilotproject. De training, ontwikkeld door PHI Factory, bestaat uit acht boeiende modules, elk met een looptijd van slechts twee weken.

Na afronding van deze training, ben je expert circulair inkopen én heb je een kant en klaar inkoopplan liggen voor een zelfgekozen product of dienst. Bovendien ontvang je een certificaat van de Circulair Inkopen Training en word je lid van ons alumninetwerk, waar al meer dan 90 deelnemers uit vooraanstaande organisaties zoals APG, ABN AMRO, Rabobank, Achmea, ISS, Houthoff, Lely, Loyens & Loeff, Sodexo en FMO jou zijn voorgegaan.

Onze training is interactief en dynamisch. Bij elke module begin je met de nodige theorie, waarna je meteen je kennis kunt testen met meerkeuzevragen. Daarna ga je individueel of met je collega’s aan de slag met concrete acties. Elke module vereist minimaal een investering van anderhalf uur en voor elke voltooide module ontvang je punten. Je bent onderdeel van een team met gelijkgestemde collega’s en inkopers, facilitair- en officemanagers, en CSR-managers van andere organisaties. Met wie je naar eigen wens optrekt. Samen bepaal je hoe je de training doorloopt. We monitoren zowel je individuele als collectieve voortgang en er zijn zelfs prijzen te winnen!

Maar dat is nog niet alles. Je staat er nooit alleen voor. Onze experts van PHI Factory en Green Business Club Nederland zullen je begeleiden en ondersteunen gedurende het hele traject. De kennis die je opdoet in je pilotprojecten wordt gedeeld en verspreid binnen onze groeiende gemeenschap, waardoor de impact van jouw inspanningen wordt gemaximaliseerd.

Naast de minimale tijdsinvestering van anderhalf uur per module, is er een live startbijeenkomst, een tussentijdse online bijeenkomst en een feestelijke live slotbijeenkomst. Uit eerdere edities weten we dat deelname aan deze bijeenkomsten bijdraagt aan een optimale beleving van de training. Het volledige programma kost tussen de €750 en €975, afhankelijk van de grootte van de organisatie en het aantal deelnemers.

Lees hier meer over de training.

Klaar om de wereld van circulair inkopen te veranderen? Schrijf je vandaag nog in voor de Circulair Inkopen Training en zet de eerste stap naar een duurzamere toekomst!

NB Locatie wordt nog bepaald.