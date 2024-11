Start 2-daagse Communicatie training

Sta je voor de opgave je medewerkers, klanten of relaties te enthousiasmeren voor duurzaamheid? In deze training leer je inspirerend communiceren over verduurzamen. Je krijgt toegang tot een toolkit met materialen voor gebruik in je eigen werk. Als je naast deze training ook de impacttraining hebt gedaan kun je gecertificeerd spreker worden en betaalde lezingen en workshops geven vanuit ons sprekersbureau.

KOSTEN

€ 995,- ex. btw. De prijs is inclusief onder meer de e-learning, wij zorgen voor eerlijke koffie, heerlijke thee en vega(n) lunch.

DATA

4 en 11 december 2024

AANMELDEN

Je kunt je aanmelden door ons een mail te sturen via info@thinkbigactnow.org, met je naam en organisatie.