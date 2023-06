Seminar EU Taxonomie: impact groene spelregels op bouw- en vastgoedsector

Op donderdagmiddag 29 juni organiseert DGBC een seminar over de impact van de EU Taxonomie op de Nederlandse bouw- en vastgoedsector. De groene spelregels van de Europese Unie gaan een grote rol spelen in de bouw- en vastgoedsector en zullen niet alleen financiële instellingen raken. Tijdens dit interactieve seminar lichten we de criteria toe die van belang zijn voor jou en delen we praktijkervaringen van bedrijven in de keten. Ook zal EU-Gezant Robert Dijksterhuis (ministerie van BZK) inzicht geven in de ontwikkelingen op het gebied van Europees beleid voor duurzaam bouwen.

EU Taxonomie: iedereen krijgt ermee te maken

In de EU Taxonomie staan uitgangspunten wanneer je onder andere een aankoop, nieuwbouw of renovatie duurzaam mag noemen. Dat heeft grote gevolgen voor de financiering van projecten. De regels hebben niet alleen impact op de technische eisen van het vastgoed, maar vragen ook om een aangepaste financiële werkwijze en een grote hoeveelheid betrouwbare data voor rapportage. In de toekomst wordt de scope van de EU Taxonomie alleen maar verder uitgebreid. Ook al ben je nu niet verplicht te rapporteren, private en publieke partijen gaan wel van je verlangen dat jouw economische activiteiten in lijn zijn met de EU Taxonomie.

Landelijke handreiking EU Taxonomie door DGBC

De criteria waarop de EU Taxonomie toetst zijn Europees vastgelegd. Nog niet alle criteria zijn definitief vastgesteld, zijn multi-interpretabel of kunnen naar de lokale omstandigheden vertaald worden. Daarom heeft DGBC in samenwerking met een werkgroep één landelijke handreiking gemaakt van de EU Taxonomie criteria voor de meest relevante paragrafen. Met de online handreiking wil DGBC borgen dat financiële activiteiten in de bouw- en vastgoedsector op dezelfde manier worden beoordeeld in Nederland.

Seminar in het kort

We gaan tijdens de middag in op de volgende vragen:

Wat zijn de gevolgen voor de verschillende type partijen in de keten? Denk aan bouwbedrijven, beleggers, ontwikkelaars en gemeenten, maar ook aan financiers en accountants.

Waarom moet je als partij voldoen aan deze nieuwe spelregels?

Welke vragen kun je als partij verwachten van jouw ketenpartners? Welke vragen stellen vastgoedbeleggers bijvoorbeeld aan hun bouwer en leveranciers?

Met welke extra duurzaamheidscriteria moet je rekening houden bij bijvoorbeeld nieuwbouw, renovatie, eigendom en/of aankooptrajecten?

Kortom, het wordt een praktische, informatieve en interactieve sessie die je niet mag missen vol met informatie die belangrijk is voor jou, je klanten en je bedrijfsvoering.

