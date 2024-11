Producentendag 2024

Hoe kunt u uw bedrijf het beste voorbereiden op de aankomende wetgeving? Wat weet u al over Scope 3, de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) of de Deforestation Directive? En vooral: wat betekent dit voor uw bedrijf?

Op donderdag 21 november organiseert ImpactBuying de derde Gebruikersdag voor Nederlandse en Belgische producenten. Door huidige en opkomende wetgeving komt er steeds meer op producenten af, en hoe kunt u zich nu het beste voorbereiden? De vraag naar data groeit, hoe kijken retailers hier tegenaan? En hoe kunt u zelf zo efficiënt mogelijk data ophalen en verwerken?

Dat de vraag naar data van toeleveringsketens nog groter gaat worden is wel duidelijk. Om er op voorbereid te zijn, hebben we een live programma samengesteld waarbij wij in gaan op:

Gaat de opkomende wetgeving veel veranderen aan de data behoefte van de retailers? Hoe gaan retailers hier nu, en in de toekomst mee om?

Opkomende wetgeving zoals de EUDR, CSRD, CSDDD: Wat gaan deze richtlijnen doen? En wat betekent het voor uw bedrijf?

Wat zijn ontwikkelingen om het data delen efficiënter te maken?

Naast leerzame plenaire sessies en verschillende break-outs, zal er ook een informatiemarkt zijn waar u de mogelijkheid heeft kennis te maken met bekende en onbekende bedrijven die u kunnen ondersteunen met hun kennis en diensten.

Op donderdag 21 november zal de dag gevuld zijn met een leerzaam programma. Aan het einde van de dag zal u meer weten over de huidige en opkomende wetgeving, wat de retailers verwachten voor de toekomst en zijn er handvaten aangereikt om efficiënter om te gaan met de grote datavraag. Via een reeks inspirerende plenaire sessies, break-outs en de gelegenheid voor netwerken zullen we dieper ingaan op de onderstaande onderwerpen.

Programma

09:30 tot 17:30 uur

Let op: het programma wordt op het moment vormgegeven en kan nog aangepast worden.

Voor wie is het evenement?

E xecutive board members

CSR professionals

Kwaliteitsmanagers

