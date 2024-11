Online Deep Dive ‘Reductie van emissies binnen de organisatie’

Veel bedrijven streven ambitieuze emissiereductiedoelstellingen na, maar hoe deze te realiseren is vaak een uitdaging. Dit gebeurt nog vaak zonder een gestructureerde aanpak, wat kan leiden tot inefficiënt gebruik van tijd en middelen. In deze gratis Deep Dive gaan we hier mee aan de slag.

Onze experts leggen je de verschillende soorten reductiemaatregelen uit leren je hoe je, op basis van een gestructureerd evaluatieproces, geschikte reductiemaatregelen kan vinden, prioriteren en tegelijkertijd overheadkosten kunt vermijden.

Verder wordt uitgelegd hoe een uitgebreid stappenplan voor emissiereductie eruit zou moeten zien. Ook wordt besproken hoe zo’n stappenplan gebruikt kan worden om reductiemaatregelen op operationeel niveau te volgen. Tot slot wordt er gekeken naar hoe de voortgang naar reductiedoelstellingen op bedrijfsniveau te meten is.

Deze Deep Dive is bedoeld voor mensen die:

Een beter begrip willen krijgen van emissiereductiemaatregelen

Op zoek zijn naar een gestructureerde aanpak voor reductie-inspanningen

Willen leren hoe een effectief reductiestappenplan eruitziet

Je leert:

De verschillende soorten emissiereductiemaatregelen

Een voorbeeldproces en -categorieën, op basis waarvan je reductiemaatregelen kunt evalueren

De twee elementen van een emissiereductie-stappenplan: reductieplan en trajecten

De implicaties van je reductie stappenplan met betrekking tot het stellen van doelen

Deelname is gratis.

​​​​​​​

Onze Deep Dives zijn gericht op vertegenwoordigers van bedrijven. Daarom vragen we je begrip voor het feit dat alleen inschrijvingen met een e-mailadres van een bedrijf in aanmerking worden genomen.

Meld je nu aan