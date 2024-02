VAN GOED BEGIN NAAR BOOMING BUSINESS

circulair als de nieuwe standaard

De cirkel is rond: Nederland is in 2050 volledig circulair. In een circulaire economie gaan we zuinig en slim om met grondstoffen en producten. Dat leidt tot minder uitstoot van broeikasgassen, minder milieuvervuiling en meer biodiversiteit. Dat is goed nieuws. Met een circulaire economie wordt Nederland bovendien minder afhankelijk van andere landen voor grondstoffen en dat biedt kansen. Die kansen en ook de uitdagingen staan centraal tijdens de Nationale Conferentie Circulaire Economie 2024.

Er wordt vooruitgang geboekt en dat vieren we, maar we komen ook bijeen om de volgende stap te zetten. Een serieuze stap: alle proefballonnen zijn nu wel opgelaten en het is tijd om circulair tot de nieuwe standaard te maken. Om dat over vijfentwintig jaar voor elkaar te hebben gebokst, gaan we ‘opschalen’. Daarvoor moeten bedrijven en overheden niet alleen klaar zijn voor nieuwe Europese wetgeving, maar ook weten hoe ze circulaire groei kunnen financieren. Ook moeten burgers meer betrokken worden bij het maken van de duurzame omslag.

09.00 – 10.30 uur: Inloop en registratie.

10.30 – 12.00 uur: Plenair programma, met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Vivianne Heijnen, een panelgesprek over de financiering van de circulaire transitie met inspirerende sprekers, de uitreiking van de Circular Awards en de bekendmaking van de Circular Hero.

12.00 – 13.00 uur: Lunch.

13.15 – 14.30 uur: Twee grote sessies en twaalf tafelsessies (ronde 1) over bijvoorbeeld circulaire bruggen en viaducten, de (on)mogelijkheden van beprijzen voor de circulaire economie, het gebruiken van inzichten over gedrag en circulair ontwerpen.

15.00 – 16.15 uur: Twee grote sessies en twaalf tafelsessies (ronde 2) over bijvoorbeeld het opschalen van circulaire initiatieven, het reserveren van ruimte voor de circulaire transitie, de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid en de krachtenbundeling tussen de regio en het Rijk.

Verantwoordelijkheid en de krachtenbundeling tussen de regio en het Rijk. 16.15 – 17.15 uur: Netwerkborrel.

De hele dag zijn er op het buitenterrein en in De Vasim inspirerende circulaire initiatieven te zien.

