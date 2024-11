Nationale Conferentie Brede Welvaart 2024

De Nationale Conferentie Brede Welvaart is hét platform voor koplopers in de transitie naar de Impact Economie. We brengen koplopende ondernemingen, impactgedreven topbestuurders en innovators samen die voorbij financiële waarde kijken en impact centraal stellen bij élk besluit. Op de conferentie bundelen topbestuurders, senior professionals (managers duurzaamheid, finance, strategie en reporting) van grootbedrijven en impactondernemers hun krachten. Met inspirerende praktijkvoorbeelden, de nieuwste ontwikkelingen en inzichten, effectieve instrumenten (o.a. impact accounting, true pricing, transitieplannen en planetaire grenzen) en het smeden van sterke coalities, maken we sprongen vooruit in het sturen op brede welvaart.

Zo bouwen we samen aan een economie waarin werk, innovatie en ondernemerschap bijdraagt aan brede welvaart voor iedereen!

