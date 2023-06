Masterclass ‘Van lineaire- naar herbruikbare verpakkingen’

Het einde nadert voor wegwerpverpakkingen. Nieuwe wetgeving vanuit Brussel en Den Haag vereist een versnelde transitie van wegwerp- naar herbruikbare verpakkingen. Ondanks de vele inspanningen om mee te bewegen met deze veranderingen, is het voor veel bedrijven een grote uitdaging om overzicht te houden in de steeds complexere wereld van verpakkingen. Staat jouw bedrijf of sector ook voor deze uitdaging?

In deze masterclass van Schuttelaar & Partners nemen onze verpakkingsexperts je mee in de huidige- en toekomstige wetgeving van de verpakkkingswereld. Je leert niet alleen wat deze regelgeving betekent voor jouw bedrijf en sector, maar ook wat de mogelijkheden zijn om de transitie van lineaire naar herbruikbare verpakkingen aan te gaan. Wat ons betreft streven we daarbij naar een optimale verpakking met een minimale (milieu-) impact.

Wil jij weten waar de kansen liggen voor jouw bedrijf? Schrijf je dan nu in.