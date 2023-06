Masterclass ‘Klimaat en de landbouw: wat is de uitstoot en wat kunnen we eraan doen?’

Klimaat en de landbouw: wat is de uitstoot en wat kunnen we eraan doen?

De landbouwsector is uniek: zij is direct afhankelijk van natuurlijke omstandigheden, waardoor ze kwetsbaar is voor de gevolgen van klimaatverandering. Tegelijkertijd stoot de sector verscheidene krachtige broeikasgassen uit die juist bijdragen aan versnelde klimaatverandering. Er is dan ook volop aandacht vanuit boeren, agrifood-bedrijven en overheden om emissiereducties in de landbouw te realiseren. Daarbij is het veranderen van processen op het boerenerf van essentieel belang. Hier komen grote uitdagingen bij kijken, zoals het formuleren van haalbare doelen en het ontwikkelen van een gezond verdienmodel. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt niet alleen bij de boeren en de politiek, maar ook bij agrifood bedrijven. Hoe kan jouw organisatie een bijdrage leveren aan emissiereducties?

In deze masterclass van Schuttelaar & Partners zetten onze klimaat- en landbouwexperts helder uiteen wat de impact is van de land- en tuinbouw op het klimaat (scope 3) en helpen zij jouw organisatie verder met strategieën om de klimaatimpact te verminderen. Verder verkennen zij, samen met jou, waar de kansen en uitdagingen voor de agrifood-branche liggen om emissiereducties in de land- en tuinbouw te realiseren. Daarnaast zullen ze jouw organisatie verder helpen om een gestructureerd stappenplan te ontwikkelen waarmee je verder kan werken aan de klimaatopgave.

Sta jij ook voor deze uitdaging en ben je bereid om mee te denken in oplossingen? Schrijf je dan nu in.