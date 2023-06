Masterclass ‘Due Diligence in de praktijk: op weg naar eerlijke en transparante waardeketens’

Van bedrijven en retailers wordt in toenemende mate verwacht dat zij verantwoordelijkheid nemen voor hun gehele waardeketen en hierover transparant communiceren met hun klanten en maatschappelijke stakeholders. Het gaat hierbij om urgente thema’s als het tegengaan van ontbossing, verlagen van de CO2-voetafdruk, zorgen voor een leefbaar loon en het respecteren van mensenrechten in de gehele keten. Van bedrijven in de gehele keten is actie nodig om te voldoen aan Europese wetgeving die hierover in voorbereiding is. Een grote uitdaging voor veel bedrijven.

In deze masterclass van Schuttelaar & Partners over Due Diligence (in het Nederlands gepaste zorgvuldigheid) nemen we bedrijven mee langs de stappen van OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Onze experts geven praktische handvatten om risico’s binnen internationale waardeketens te kunnen identificeren en adresseren.

