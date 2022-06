Lanceringsevent SDG Voluntary National Review 2022

Kaart wordt geladen... Museon-Omniversum

Stadhouderslaan 37 - Den Haag

Evenementen Stadhouderslaan 37 - Den Haag 52.088811 4.281053

Datum/Tijd

Date(s) - 29/06/2022

15:00 - 19:00

Locatie

Museon-Omniversum



Het afgelopen jaar nam u als expert, belangenbehartiger of ervaringsdeskundige samen met ruim 150 anderen deel aan een van de dialogen over de Nederlandse beleidsinzet en voortgang op de Sustainable Development Goals (SDG’s).

Deze 17 doelen werden besproken vanuit 6 systeemopgaven. De SDG’s zijn immers ondeelbaar en moeten daarom vanuit de dwarsverbanden worden gezien. Op basis van deze dialogen is er input verzameld voor de vijfjaarlijkse SDG-rapportage van het Koninkrijk der Nederlanden aan de VN, de Voluntary National Review (VNR).

Deze zal voor de tweede keer (na de eerste keer in 2017) op 14 juli in New York gepresenteerd worden bij het High Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF). Om dit moment te markeren willen we u als betrokkene van harte uitnodigen voor dit VNR-lanceringsevent met feestelijke borrel in het Museon-Omniversum op 29 juni.

Tijdens het event houden we de belangrijkste bevindingen en geleerde lessen uit de rapportage tegen het licht. Onder leiding van voormalig VN-jongerenvertegenwoordiger Hajar Yagkoubi zullen o.a. Barbara Baarsma (econoom Rabobank), Tuur Elzinga (voorzitter FNV), Laura de Vries (vice-voorzitter Jonge Klimaatbeweging), Hoessein Alkisaei (voorzitter NL maakt impact), Loes Kreemers (gedragswetenschapper HvA), Wobine Buijs-Glaudemans (burgemeester Oss) en Jan-Willem Scheijgrond (hoofd Public Affairs Philips) met elkaar en met u in gesprek gaan over de hefbomen die nodig zijn om de komende jaren te versnellen op de grote maatschappelijke SDG-opgaven van Nederland.

Programma

15.00 – 15.15: Inloop

15.15 – 15.30: Opening

15.30 – 17.00: Panelgesprekken en reacties

17.00 – 17.15: Slotwoord en feestelijke afsluiting

17.15 – 18.30: Borrel

Gratis aanmelden