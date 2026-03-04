Start Leergang Community Building voor Duurzame Transities

Steeds meer organisaties erkennen dat het behalen van duurzaamheidsdoelen niet alleen afhangt van beleid en strategie, maar van betrokkenheid van mensen. Uit onderzoek blijkt dat employee engagement zowel een sleutel tot, als een uitdaging is binnen duurzaamheidsmanagement. Communities kunnen een krachtig middel zijn voor het creëren van betrokkenheid: zij verbinden beleid met praktijk, strategie met gedrag en top-down visie met bottom-up energie. Deze leergang biedt kennis en handvatten om die verbinding strategisch vorm te geven en te vertalen naar duurzame impact. Zo bouwen we samen aan beweging.

Wat ga je leren?

In deze leergang ontwikkel je je persoonlijk en professioneel in het bouwen en versterken van communities als katalysator voor duurzame verandering. Je verdiept je in wetenschappelijke inzichten uit de sociale psychologie, sociologie, organisatiekunde en systeemdenken, en leert hoe je die vertaalt naar de praktijk van jouw organisatie.

De leergang combineert theoretische verdieping met praktijkgerichte opdrachten waarin je gedurende het traject je eigen community (uit)bouwt. Je werkt aan het vergroten van draagvlak en samenwerking, leert hoe je weerstand omzet in energie en hoe je duurzame initiatieven verankert binnen bestaande structuren. Tegelijkertijd ervaar je zelf de kracht van een community van gelijkgestemden: professionals die samen leren, reflecteren en bouwen aan duurzame impact.

Tijdens de leergang werk je aan verschillende opdrachten die zijn ontworpen om je stapsgewijs inzicht en vaardigheden op te laten doen voor succesvolle community building. Je gebruikt daarbij onder andere Theory of Change, stakeholderanalyse en andere evidence-based tools uit de systeem- en veranderaanpak. Zo bouw je stap voor stap aan een concreet plan om in jouw organisatie of netwerk duurzame beweging te realiseren.

Na afloop van deze leergang

Begrijp je wat een community uniek maakt in duurzaamheidstransities en heb je vaardigheden ontwikkeld om er een op te zetten, te analyseren en te versterken met een concreet plan;

Weet je hoe je je community stevig positioneert waarbij je gebruik maakt van systeemdenken-tools zoals Theory of Change en stakeholderanalyse, deze vertaalt naar gerichte acties die duurzaamheid binnen je organisatie en sector versnellen én kun je samen met de community goede, haalbare duurzaamheidsdoelen en bijbehorende actieplannen formuleren;

Heb je strategieën ontwikkeld om interne en externe stakeholders aan te haken en samenwerkingen te benutten die de impact van je community vergroten;

Weet je hoe je een community vitaal en betrokken houdt, een positieve cultuur stimuleert en hoe je door effectieve communicatie en bruggen te bouwen draagvlak creëert op alle niveaus;

Beschik je over een concreet actieplan waarmee je na de leergang direct verder kunt in je eigen werkomgeving.

Meer informatie over het programma, de docenten en de kosten