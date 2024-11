COP29 Debrief: Belangrijke inzichten voor het bedrijfsleven

De uitkomsten van COP29 in 60 minuten

De Conferentie van Partijen (COP) van het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties is de jaarlijkse internationale top waar wereldleiders samenkomen om oplossingen te vinden tegen klimaatverandering. Dit jaar vindt COP29 plaats van 11 tot 22 november in Bakoe, Azerbeidzjan. Op 26 november nodigen we je uit voor een interactieve webinar met experts van het klimaatteam van de VN en de UNFCCC. Zij geven een beknopt overzicht van de belangrijkste COP29-uitkomsten en wat deze betekenen voor jouw bedrijf en sector.

Wat kun je verwachten?

De kernpunten van COP29 voor de private sector

Concrete stappen om duurzaamheid in jouw organisatie te verankeren

De kans om direct vragen te stellen aan klimaatexperts

Meld je hier gratis aan.

Let op: deze webinar is in het Engels!