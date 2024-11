CGR Textiles Deep Dive: Circulaire Economiestrategieën voor een Duurzame Textielsector (Online)

Let op: de voertaal van de webinar is Engels.

De textielindustrie staat onder toenemende druk om duurzame praktijken te omarmen. Een grondig begrip van de impact van circulaire economie is van cruciaal belang om echte verandering te realiseren. Tijdens deze webinar van Circle Economy duiken we diep in de bevindingen van het Circularity Gap Report Textiles. Deze sessie is waardevol voor duurzaamheidsexperts, belanghebbenden uit de textielsector en beleidsmakers die betrokken zijn bij het vormgeven van een circulaire textieltoekomst.

Wat u leert

Deelnemers krijgen inzicht in de belangrijkste bevindingen van CGR Textiles, zoals de materiaalstromen in de textielsector, de huidige staat van de industrie en waar significante transformaties kunnen plaatsvinden om de circulariteitskloof te dichten. Daarnaast bespreken we hoe deze transities zowel banen als gemeenschappen beïnvloeden, ondersteund door cruciale statistieken en analyses.

Sprekers

Hilde van Duijn, Managing Director, Circle Economy Foundation

Andrew Keys, Research Analyst, Circular Gap Solutions en onderzoeker, CGR Textiles

Mayya Saliba, Researcher en projectleider, CGR Textiles



Over het Circularity Gap Report Textiles

Het Circularity Gap Report Textiles wordt geproduceerd door Circle Economy in samenwerking met de H&M Foundation. Het rapport wordt op 28 november 2024 gepubliceerd op circularity-gap.world.

