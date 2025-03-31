1-daagse Training ‘Carbon Accounting Professional’

Als je door de bomen van de CO 2 -boekhouding het bos niet meer ziet, is het tijd om te CAPPEN. Met onze gespecialiseerde training word je in één dag CAP; Carbon Accounting Professional. Onze specialisten leren je nauwkeurig de CO 2 -uitstoot van een organisatie te berekenen en daarmee effectieve strategieën te ontwikkelen om deze uitstoot te verminderen.

CAP-training

Onze CAP-training is ontworpen om je een grondig begrip te geven van carbon accounting, inclusief de nieuwste tools en technieken. Hier zijn enkele hoogtepunten van de training:

Diepgaande Theoretische Kennis: Leer de basisprincipes van carbon accounting, inclusief de verschillende soorten broeikasgassen, hun impact op het milieu en de methoden voor het meten van uitstoot in CO 2 equivalenten. Praktische Vaardigheden: Pas je kennis toe in praktische oefeningen en casestudies. Leer hoe je CO 2 -uitstoot kunt berekenen, analyseren en rapporteren voor verschillende soorten organisaties. Regelgeving en Compliance: Begrijp de wet- en regelgeving rondom broeikasgasemissies en hoe organisaties kunnen voldoen aan nationale en internationale normen. En daarmee ook hoe accountants hierop controleren. Strategieën voor Vermindering van CO2-uitstoot: Ontwikkel effectieve strategieën om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en duurzaamheid te integreren in de bedrijfsvoering. Netwerken en Samenwerken: Maak kennis met gelijkgestemde professionals en experts uit het veld. Deel kennis en ervaringen en bouw waardevolle relaties op die je carrière kunnen versterken.

CAP is voor jou

De CAP-training is onmisbaar voor professionals uit verschillende sectoren, waaronder:

Accountants die CSRD-rapportages moeten controleren, en daarmee ook de betrouwbaarheid en volledigheid van de CO 2 -boekhouding,

-boekhouding, Bedrijfsleiders en managers die verantwoordelijk zijn voor duurzaamheid en corporate social responsibility.

Consultants en adviseurs die werken aan projecten voor CO 2 -reductie.

-reductie. Overheidsfunctionarissen en beleidsmakers die betrokken zijn bij milieuregelgeving en de energietransitie.

Academici en onderzoekers die zich richten op milieustudies en klimaatverandering.

Sluit je aan bij de Toekomst van Duurzaamheid

Door CAP te worden, Carbon Accounting Professional, speel je een sleutelrol in het bevorderen van duurzame praktijken binnen organisaties en help je jullie organisatie om te voldoen aan de verplichtingen van deze tijd. Je helpt niet alleen bedrijven hun ecologische voetafdruk te verkleinen, maar draagt ook bij aan een duurzamere toekomst voor ons allemaal.

Onze training vindt plaats op een prachtige en bijzondere locatie: Grytte Bloemenheuvel in Driebergen. Goed bereikbaar met auto en trein. Gratis koffie en lekker eten!

Schrijf je vandaag nog in voor de CAP-training en maak een verschil!

