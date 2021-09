EVBox Group, Bridgestone EMIA en TSG breiden samen de laadinfrastructuur in Europa uit

Bridgestone en EVBox Group kondigen een langetermijnsamenwerking aan om de Europese laadinfrastructuur uit te breiden met de installatie van maximaal 3.500 nieuwe EVBox AC- en DC-laadpunten, ondersteund door EVBox Laadbeheer. De installaties vinden plaats in het gehele Europese retail- en servicenetwerk van Bridgestone, waaronder bekende merken zoals Speedy en First Stop vallen.

Het vijfjarig project, een van de voorbeelden van Bridgestone’s inzet op het gebied van duurzame mobiliteit, gaat van start in Frankrijk en Italië vooraleer het bedrijf dit uitbreidt naar het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Spanje en andere Europese landen.

Een gemakkelijkere overstap naar elektrisch voor alle bestuurders

Het nieuwe laadnetwerk van Bridgestone zal bestaan uit reguliere laaddstations en snelladers geïnstalleerd op strategische locaties die toegankelijk zijn voor allerlei voertuigen , waaronder particuliere auto’s en wagenparken. De snelladers van EVBox worden geplaatst op drukke wegen, zodat bestuurders weer zo snel mogelijk de weg op kunnen. TSG, partner van EVBox Group, neemt de leiding in het ontwerp, de installatie en het onderhoud van de EVBox-laadinfrastructuur voor het Europese retail- en servicenetwerk van Bridgestone.

Dankzij de samenwerking tussen Bridgestone en EVBox Group, zullen zowel particuliere als zakelijke bestuurders toegang krijgen tot één van de grootste laadnetwerken van Europa via een eenvoudige oplossing: een laadpas of mobiele app verbonden met EVBox Laadbeheer. Het groeiende laadnetwerk geeft toegang tot ruim 130,000 publieke laadpunten.

Met EVBox Laadbeheer kunnen bestuurders en eigenaren de laadsessies, betalingen en facturen efficiënt beheren via één centraal platform.

Het stimuleren van duurzame mobiliteit op meerdere manieren

Met deze samenwerking biedt het retailnetwerk van Bridgestone bestuurders ook de mogelijkheid om laadstations voor thuis te kopen en te installeren. Dit maakt het voor bestuurders makkelijker om op elektrisch vervoer over te stappen.

“Bridgestone moedigt de overgang naar EV’s in heel Europa aan door samenwerkingen aan te gaan met grote fabrikanten voor de ontwikkeling van premium banden en duurzame technologieën die voldoen aan de specifieke eisen van EV’s. Het bouwen van een volledig retail- en servicenetwerk is van cruciaal belang om bestuurders te helpen bij de overstap naar elektrisch vervoer. Via deze samenwerking ondersteunen we de noodzakelijke uitbreiding van de laadinfrastructuur in Europa en bieden we bestuurders van elektrische voertuigen het gemak en de efficiëntie die ze nodig hebben. EVBox Group is sinds 2010 een leider in deze industrie, dus het was een makkelijke keuze voor ons om deze samenwerking op te zetten”, aldus Christophe de Valroger, VP Retail Operations van Bridgestone EMIA.

“TSG is verheugd om betrokken te zijn als strategisch partner van dit project. In samenwerking met Bridgestone en EVBox dragen we verder bij aan de uitrol van laadinfrastructuur in heel Europa en Afrika. We zijn toegewijd aan de opbouw van een duurzamere toekomst voor mobiliteit. Projecten als deze zijn essentieel in het versnellen van de overgang naar EV’s door het creëren van dichtere laadnetwerken en het bieden van kwalitatieve laaddiensten”, zegt Jean-Marc Bianchi, CEO en voorzitter van TSG.

“We zijn enorm trots om samen te werken met een bedrijf dat dezelfde ambities en bereidheid deelt bij het bedenken van innovatieve oplossingen voor een wereldwijd probleem. Bridgestone is een organisatie die gedreven is om vorm te geven aan een duurzame toekomst voor mobiliteit. We hebben dit tot uiting zien komen na veel recente aankondigingen en nieuwe samenwerkingen. Deze samenwerking is het begin van een langetermijnrelatie tussen gelijkgestemde industrieleiders die samen groeien naarmate elektrische mobiliteit groeit over de hele wereld”, aldus Bram Poeth, CCO van EVBox Group.