Evaluatie Amsterdam Circulair: Circulaire economie is een realistisch en rendabel concept

In 2017 heeft de gemeente Amsterdam twee circulaire programma’s uitgevoerd: Amsterdam Circulair, Leren door te doen en het complementaire Circulair Innovatieprogramma (2016-2018). Begin 2018 heeft het College deze programma’s geëvalueerd en ze komt met een voorstel voor de inzet voor 2018. Doel van beide programma’s was al doende aan te tonen dat de circulaire economie een realistisch en rendabel concept is. Uit de evaluatie komt naar voren dat dat inderdaad het geval is.

Amsterdam wordt (inter)nationaal gezien als koploper

De aanpak van leren door te doen, waarbij gemeente, marktpartijen en kennisinstellingen de ervaringen breed met elkaar delen, blijkt succesvol. Er is actief en interdisciplinair samengewerkt bij het opstellen van de programma’s, bij de uitvoering daarvan en bij de validatie van de evaluatie. Er zijn 73 projecten geëvalueerd en bij de validatie zijn meer dan 100 marktpartijen betrokken. De evaluatie en marktvalidatie tonen aan dat Amsterdam (inter)nationaal wordt gezien als koploper. Er is bewijskracht geleverd dat een circulaire economie realistisch en rendabel is. De huidige gemeentelijke aanpak van Leren door te Doen en de inzet op de waardeketens bouw en biomassa is succesvol.

Transitie naar een circulaire economie meer gemeengoed

De transitie van een lineaire economie gebaseerd op het ‘neem, maak en weggooi principe’ naar een model van ‘verminderen, hergebruiken en/of recyclen’ wordt steeds meer gemeengoed. Gestart vanuit de portefeuilles Duurzaamheid, Innovatie en Economie, worden de principes nu breder in de eigen organisatie en in de stad opgepakt. De transitie zit echter nog in de fase waarin vooral een groep koplopers de systeemveranderingen doorvoert. Kennisdeling zowel vanuit gemeente als marktpartijen is van groot belang voor versnelling van transitie. De gemeente Amsterdam deelde onder meer kennis als voorzitter van de task force circulaire economie van Eurocities, een internationaal samenwerkingsverband van grote steden. De voortrekkersrol van de gemeente Amsterdam werd gewaardeerd. Dit blijkt uit het winnen van de internationale World Smart City Award in november 2017. En de verzoeken die ze van andere steden krijgen om hen te ondersteunen bij het vormgeven van hun programma’s.

Handelingsperspectieven

Het is zaak dat er nu een volgende, grotere groep bij wordt betrokken. Simpelweg door kennis te delen en gewoon door het te doen. De evaluatie reikt daarvoor vijf handvatten aan in de vorm van concrete handelingsperspectieven:

Opschalen waardeketen bouw

Opschalen waardeketen biomassa en voedsel

Opschalen waardeketen consumptiegoederen

Uitbreiden inzet inkoop instrument

Uitbreiden inzet onderzoek, informatievoorziening

Het is aan het volgende bestuur om te bepalen wat de volgende stappen zijn en hieruit een keuze te maken.